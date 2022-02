Inoltre, après le confinament de mares à mai 2020, les conséquences de cette période inédite sur la santé des Français se font ressentir. Découvrez les résultats d’une étude réalisée per il CHU di Tolosa.

Le quotidien des Français a totalment basculé entre le 17 mars et le 11 mai à cause du confinamento imposé pour freiner la propagation du coronavirus. A lungo termine, cette période inédite an entraîné des conséquences non négligeables sur leur santé. D’après une étude du CHU de Toulouse menée sur 534 personnes de 50 à 89 ans, ce dispositif a notamment eu des impacts psychologiques et physiologiques.

Plus de gras, d’alcool et de sucre

I risultati dell’inchiesta pubblica sulla rivista scientifica Giornale internazionale di ricerca ambientale e salute pubblica ont révélé que 65% des partecipanti ont vu leur activité physique réduite durant le confinamento. Par ailleurs, 61% des personnes enquêtées affermante avoir consommé plus d’aliments gras et sucrés. Dans la foulée, 27% d’entre eux ont prix più 2 kg versare avoir bu de l’alcool en plus grande quantità. La consommation de tabac a, quant à elle, augmenté de 9%. Ces excès durant le confinament ont entraîné des facteurs aggravant les rischi cardiovascolari. Le professeur Jean Ferrières, cardiologue au CHU de Toulouse et coauteur de l’étude, a par exemple constaté une hausse de 12% de la consommation de médicaments, notamment d’hypertenseurs durant le confinament.

Le conseguenze psicologiche

le psicologici problemi cause par le confinamento ne sont pas non plus négligeables. La situazione è particulièrement inquiétante chez les plus de 50 ans qui ont manifesté des signes de dépression (35%) et d’anxiété (35%). Risultato: l’ansietà e le contrazioni della strada sono l’origine dell’ipertensione arteriosa. “Il ya des gens qui n’ont pas pu enterrer leursparents, des enfants à qui on a dit qu’il ne fallait plus qu’on se touche, avec ce que cela peut impliquer au niveau de la phobie sociale.”, un souligné le cardiologue. Du côté des étudiants, les cours à distance pendant un an nont pas été bénéfiques, car ils se sont retrouvés sans perspective. “Ce sont des Chooses à prendre en compte”conclude Jean Ferrières.

> A lire aussi : Pollution de l’air – Confinement : plus de 2 000 décès évités