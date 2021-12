Quattro potenziali destinazioni per Erling Haaland, secondo il suo agente Mino Raiola

Mino Raiola, l’agente della stella norvegese Erling Haaland, venerdì ha menzionato Manchester City, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco come possibili destinazioni per l’attaccante nell’estate del 2022.

Raiola ha dichiarato a German Radio Sport 1 che ci sono “buone possibilità che Erling lasci” il Borussia Dortmund alla fine della stagione. “Forse la prossima estate, forse la prossima estate”, ha aggiunto.

“Può – e lo farà – continuare ad andare avanti. Bayern, Real, Barcellona, ​​​​City – questi sono i grandi club in cui può andare”, ha continuato l’agente.

Il 21enne è legato al Borussia Dortmund fino al 2024, ma le sue prestazioni – in particolare i suoi 23 gol in 20 partite di Champions League – stanno già attirando i più grandi club d’Europa.

Il suo contratto contiene anche una clausola penale con decorrenza 2022, che sarà fissata in 80 milioni di euro.

“Sapevamo tutti che quando sarebbe arrivato al Dortmund (dal Salisburgo, ndr), quel momento sarebbe arrivato”, ha continuato Raiola, che ha confermato che avrebbe incontrato la dirigenza del Dortmund nei prossimi mesi. cose, ci diranno come la vedono.”

Da quando è entrato in Bundesliga nel gennaio 2020, Haaland ha segnato 51 gol in 51 partite. E attualmente al secondo posto nel torneo, il Dortmund non è riuscito a superare la fase a gironi della Champions League, e si sposterà in Europa League, che soffre in particolare dell’assenza della sua stella attaccante per cinque settimane, a causa di un infortunio muscolare .

Ha anche 12 gol in quindici incontri con la nazionale norvegese.