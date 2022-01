Quasi 500 operatori sanitari ancora colpiti da COVID a Estre

Epidemia. Come altrove nella contea, Estrie Health Network sta affrontando la partenza degli operatori sanitari colpiti dal COVID-19. Il CIUSSS de l’Estrie-CHUS ha annunciato durante una conferenza stampa che poco più di 800 dipendenti delle 1.300 persone contagiate dal virus all’inizio di gennaio sono rientrati nei terreni delle strutture ospedaliere, segno che stanno migliorando.

Spiega Jan Pelzel, Direttore delle Risorse Umane, Comunicazione e Legale del CIUSSS de l’Esther Choss.

A ieri, circa 477 lavoratori erano ancora senza lavoro per motivi legati al COVID-19, ha detto Belzel in una conferenza stampa questo pomeriggio, insieme al Direttore della Sanità Pubblica di Estrie, il dottor Alan Poirier, e al Presidente e CEO di CIUSSS de l «Estrie-CHUS, dottor Stéphane Poirier.

“Tuttavia, i 477 dipendenti colpiti dal virus Covid sono ancora un numero che pesa molto sui team che accumulano fatica”, ha aggiunto Bilzel. Tuttavia, non è il momento della vittoria poiché la situazione epidemiologica rimane sotto controllo, tra l’altro, con il ritorno a scuola faccia a faccia di migliaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di Estrie, ha affermato un portavoce della Ciuss.

Ritratto in Istria

Da venerdì scorso in Istria sono stati segnalati 652 nuovi casi e sette nuovi decessi. Il dottor Alain Poirier ha commentato i dati con le pinze, riferendosi alla capacità di condurre test di screening.

Nella rete si registra un aumento dei focolai (127), di cui la metà nelle case per anziani e una quarantina nei CHSLD. Attualmente sono 154 i pazienti con COVID-19 ricoverati in ospedale a Istry, di cui 20 in terapia intensiva.

Alla domanda sull’imminente picco di casi di coronavirus, il dottor Pourier è stato cauto, anche se i numeri indicano che c’è una luce alla fine del tunnel per la millesima volta.

“Il numero di casi non è affidabile perché ci sono molti test rapidi in corso. Se osserviamo altri indicatori come la positività di tutti i test che vengono eseguiti in laboratorio, è diminuito. Abbiamo diversi motivi per crederci abbiamo invertito la parte superiore della trasmissione. Sfortunatamente, sappiamo che c’è sempre più di una curva come la curva del ricovero che arriva dieci giorni dopo l’aumento dei casi. Lì vorremmo aver raggiunto il soffitto. Rimarremo lì a lungo il tetto e tornare giù?