“In piena seconda ondata l’Europa non ha ancora definito un approccio univoco sulla quarantena di base. Resto esterrefatta”.

Europa e Covid-19. La pandemia ha amplificato la necessità di coordinamento tra gli Stati membri, anche in deroga ai Trattati pre-esistenti, rispetto alle modalità di contenimento e gestione del contagio.

“Per questo motivo a settembre – spiega l’europarlamentare ID/Lega, Lucia Vuolo – ho chiesto alla Commissione Europea di fare chiarezza nella confusione generata dalla Francia con la decisione di ridurre il periodo di quarantena e sulle procedure di contenimento. Dopo due mesi ottengo una risposta, a mio avviso disarmante, ad una interrogazione che doveva essere prioritaria. Ben oltre le tre settimane richieste.”

“Un ritardo inammissibile ai tempi del Covid19 – continua la Vuolo –, quando la tempestività nel dare risposte dovrebbe essere uno degli aspetti caratterizzante e alla fine dell’attesa come risposta ottengo un mero riferimento ad un regolamento. Ma non solo. In questa seconda interrogazione in cui chiedo una posizione forte della Commissione europea rispetto al suo ruolo di coordinamento in tema sanitario, tutto resta ancora una volta affidato ai singoli Stati membri”.

“In ultimo – conclude – resto esterrefatta quando leggo nella risposta alla mia interrogazione che l’ECDC è stata invitata dalla EC a fornire un orientamento scientifico sulla quarantena in base alla quale potrà lavorare per trovare un approccio europeo.

“Bene l’approccio, ma malissimo per tempestività – chiarisce l’europarlamentare campana –. In piena seconda ondata, scopriamo che la Commissione lavorerà per trovare una soluzione condivisa. E io che mi lamentavo con i funzionari per il ritardo nella risposta”.