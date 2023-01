“Quando volevo dare un’occhiata alla casa…”

Nel settembre 2020, Goele ha acquistato un computer portatile con marchio HP da MediaMarkt. Costo della spesa? 575 euro. Due anni dopo, lo scorso settembre, il belga è stato costretto a portarla in riparazione. “Fortuna” a lei, che arriva prima che scada la garanzia del PC. Se pensavi che la correzione sarebbe stata fatta rapidamente, non lo era.







“Ora siamo alla fine di gennaio e il mio laptop è stato preso in consegna alcune volte ma non è stato ancora riparato (…) A volte mi chiedo se hanno fatto qualcosa al riguardo”, si lamenta Joel con HBVL. Aggiunge: “Quando ho riavuto il mio laptop a novembre, dopo averlo riparato di nuovo, e volevo controllare a casa che finalmente funzionasse, non sono riuscita ad accedere: è stata installata una password diversa. Quindi non posso nemmeno controllare se questo laptop ora funzionasse come dovrebbe.”