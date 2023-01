Quando la salute fa la sua impronta di carbonio

Skew – Il concetto di design ecologico per la cura sta ora guadagnando terreno tra i professionisti. In programma: prevenzione, riduzione delle prescrizioni ed eliminazione degli sprechi.

“Sapevi che la chirurgia ha la stessa impronta di carbonio di un viaggio di andata e ritorno in macchina tra Parigi e Lione e che produce la stessa quantità di rifiuti di una famiglia di quattro persone per una settimana?”Sfide PS Karim Slim, chirurgo dell’ospedale universitario di Clermont-Ferrand e segretario generale del gruppo per la salute ambientale responsabile (CERES). Pochi operatori sanitari e ancora meno pazienti sono a conoscenza di questi dati. Perché se parliamo spesso degli effetti del cambiamento climatico sulla nostra salute, siamo meno preoccupati dell’impatto del settore sanitario sull’ambiente.

Tuttavia, gli ospedali così come i professionisti della salute liberali consumano enormi quantità di energia, consumano molteplici risorse (plastica, carta, metallo, acqua, ecc.) e producono un gran numero di postumi della sbornia. Ad esempio, dalle istituzioni sanitarie escono ogni anno 700.000 tonnellate di rifiuti e vengono consumati da 700 a 1.200 litri di acqua al giorno per paziente… In Francia, il settore sanitario rappresenterebbe…