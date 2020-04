Quando #iorestoacasa non è un invito rassicurante, chiedi aiuto

Ne abbiamo parlato spesso in questi giorni, purtroppo #iorestoacasa per molte donne non è un invito rassicurante.

Le associazioni che operano contro la violenza sulle donne lo sanno bene e cercano di fare arrivare il loro messaggio a chi vive la propria casa come un luogo di pericolo, più che di rifugio.

Per questo abbiamo chiesto un contributo video alla presidente dell’Associazione Casa delle Donne di Cava de’ Tirreni, Ida Accarino e alla portavoce dell’associazione, Adelaide Sara Cavallo.

“Il nostro centralino telefonico – ci fanno sapere – è attivo h24 per non lasciare nessuna sola. Per segnalazioni o richieste di aiuto è disponibile il numero ☎️ 366 707 6898”.