Quando Carla Bruni si fidanza con Meghan Markle

La coppia reale infastidisce il cantante?

Meghan e Harry sono al centro dell’attenzione più che mai. Serie di documentari, memorie, interviste scioccanti… Il Duca e la Duchessa sono su tutti i fronti. Cosa che fa infuriare alcuni, come Carla Bruni. La cantante infatti non ha potuto nascondere il suo fastidio, mandando una vanga alla moglie del principe Harry.

Sul suo account Instagram, l’ex first lady ha condiviso una foto della coppia reale, solo che la testa di Meghan Markle è stata sostituita da quella di Yoko Ono. Ha scritto nella leggenda: “Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore”.

La moglie di John Lennon è stata più volte accusata di aver partecipato allo scioglimento del leggendario gruppo The Beatles. Con questo montaggio, il riferimento di Carla Bruni non è passato inosservato e ha sorpreso più di uno. E nei commenti al post, i netizen hanno espresso la loro sorpresa per l’improvvisa presa di posizione del cantante. ” Non capisco… Questo sostegno è per le donne? Anche se Megan è un boa”, disse, “non è degna di te”. Possiamo leggere in particolare.