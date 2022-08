Quali sono le 10 auto più popolari dell’azienda sulle strade belghe?

Secondo un nuovo studio di Arval, uno dei leader di mercato delle auto dell’azienda, a breve dovrebbero apparire sulle strade belghe diversi SUV elettrici.

“Sette auto nella top ten sono SUV elettrici. Le tasse sono il principale fattore di selezione dei motori elettrici e i produttori esaminano attentamente i desideri del grande pubblico su scala globale, Spiega Yves Cerstemont di Arval Consulting. Nell’ultimo decennio, la predilezione per i SUV è diventata evidente; Ecco perché solo ora vengono prodotti i primi modelli della station wagon elettrica apprezzati dagli automobilisti dell’azienda. ”

Gli ibridi plug-in nella top ten sono anche SUV, anche se il pilota può guidare solo il 20% delle volte in modalità non elettrica se vuole ridurre i costi aziendali. Le prime 10 auto dell’azienda ordinate da Arval nel 2022 includono: Mercedes EQA, VW Golf Benzine, BMW iX3, Audi Q4 e-tron, Volvo XC40 PHEV, KIA EV6, Volvo XC40 BEV, Hyundai Tucson PHEV, Mercedes EQB e VW ID4.

“Da un punto di vista prettamente scientifico, i SUV sono generalmente controproducenti in termini di guida ambientale e di autonomia, data la loro forma, Yves Serstemont conferma ancora una volta. controAnche per questo motivo la Volkswagen Golf è molto apprezzata da coloro che non hanno la possibilità di scegliere un’auto elettrica. Questo veicolo offre una minore resistenza dell’aria rispetto a SUV simili, il che aiuta a ridurre le emissioni di anidride carbonica”.