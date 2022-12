unQuando gli effetti del cambiamento climatico non sono più discutibili, lo è anche la necessità di ridurre le emissioni di anidride carbonica 2 nell’atmosfera è diventato normale per molti paesi. Ciò comporta la drastica riduzione dell’uso di combustibili fossili sostituendoli con energie che emettono poca o nessuna anidride carbonica. 2 . Tra qualche decennio, la maggior parte dei nostri beni di consumo dovrà essere decarbonizzata.

Questa rivoluzione va incoraggiata con strumenti efficaci che non solo possono essere sostenuti dagli Stati, dalle decisioni normative o dai cittadini, ma devono essere a carico di tutti gli attori economici. Da questo punto di vista, è essenziale sapere quanta energia di carbonio è necessaria per fabbricare i prodotti ei servizi che utilizziamo.

Quali sono i prezzi dell’energia del carbonio? Controlliamo solo ciò che misuriamo. Individui, aziende e paesi hanno bisogno di indicatori che consentano loro di scegliere prodotti e servizi che favoriscano energie prive di emissioni di carbonio o ad alta efficienza energetica. Una proposta per avvicinare le decisioni agli attori del consumo è quella di collegare sistematicamente il costo energetico del carbonio (Eca) al prezzo di ogni prodotto acquistato.

Strumenti per il calcolo dei costi energetici

Questo costo dovrebbe essere pienamente contabilizzato nel modo più completo possibile, con tutti i sottoprodotti e i mezzi di fabbricazione incorporati e messi a disposizione dell’utente finale. Ciò si riferisce all’energia necessaria per alimentare le macchine di produzione, che vengono utilizzate da queste macchine, l’energia per le materie prime, il trasporto di tutti i componenti e la consegna.

Il costo energetico finale può essere calcolato solo dopo aver valutato i costi di tutti i prodotti energetici intermedi a base di carbonio. Tutto questo sarà minore perché il contributo delle energie prive di carbonio, in particolare delle energie rinnovabili, è importante nei processi produttivi.

Le energie prive di carbonio derivano da processi in cui l’energia prodotta è maggiore dell’energia di carbonio iniziale necessaria per fabbricare sistemi di produzione. Diverse fonti energetiche prive di carbonio (eolico, solare, idraulico, geotermico, nucleare, ecc.) dovrebbero essere confrontate e privilegiate in base a questo bilancio energetico.

Sii attivo come l’ecosistema naturale

Va valutata anche la natura rinnovabile di queste energie con un periodo di rinnovo da stabilire: cento anni, mille, un milione di anni? Da questo punto di vista, il riciclaggio regolare delle materie prime è un prerequisito per l’abitabilità a lungo termine del nostro pianeta. Dobbiamo diventare efficienti quanto l’ecosistema naturale.

