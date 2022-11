Quali giochi per PC offrirà l’Epic Game Store durante le vacanze?

Ogni anno, Epic premia i giocatori PC offrendo una manciata di titoli insieme alle solite promozioni. In passato, i grandi giochi hanno subito questo periodo previsto, come ad esempio Grand Theft Auto V. Ma il negozio non dimentica nemmeno di pensare ai fan dei giochi indie e si rivolge a tutti gli stili. Anche quest’anno, il periodo dovrebbe iniziare intorno al 15 dicembre, ma Epic ha preso un piccolo vantaggio rivelando già tre titoli gratuiti che sono disponibili o appariranno sulla loro piattaforma online.

La prima corsa è gratuita

E il minimo che possiamo dire è che inizia forte con il gioco Guerre stellari gratuito. È perfetto Guerre stellari: gli squadroni, che esplora più specificamente la sperimentazione all’interno della popolare saga di fantascienza. Così, Pilot of X-Wing o Tie Fighters potranno competere online o scoprire una breve avventura in solitaria usando i loro talenti nell’aria… Competi con Cassian Andor. L’offerta è già in corso, vi basterà venire in negozio entro il 1° dicembre alle ore 17 per approfittarne. Per il resto, questi sono gli indirizzi Forte TrionfoGioco di strategia a turni Gioco di ruolo in una scatolauno strumento per la creazione di giochi di ruolo, che sarà gratuito dall’1 all’8 dicembre.

Quanto segue è migliore

Ma il vero spettacolo inizierà intorno al 15 dicembre e si protrarrà fino al 10 gennaio, secondo alcuni addetti ai lavori, con titoli ancora sconosciuti al momento. L’anno scorso sono stati regalati una quindicina di titoli, incl Trilogia di Tomb Raider (licenza n Stiamo aspettando un seguito), vittimaE il controllo o sale E il rifugio. Anche quest’anno Epic deve pensare a tutti i tipi di videogiocatori, diversificando i generi e rinnovando la gioia dei possessori di PC con l’avvicinarsi del Natale. Un’occasione unica anche per la piattaforma per vedere aumentare il traffico, attrarre potenziali clienti con altre promozioni, ovviamente.