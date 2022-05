Qualche posto per gli artisti belgi nelle stazioni radiofoniche di lingua francese?

“Le Soir” ha analizzato le playlist di sette stazioni radiofoniche francofone per un periodo di sette mesi, per misurare il posto degli artisti dell’Unione Vallonia-Bruxelles. Ecco il verdetto.

Questo articolo è riservato agli abbonati







Scritto da Xavier Counasse, Alain Jennotte e Cédric Petit



Pubblicato il 30/05/2022 alle 18:38 Tempo di lettura: 9 minuti



eVuoi un buon brano musicale per iniziare bene la giornata? Andiamo da Ed Sheeran. Il 18 ottobre alle 8 del mattino è stato difficile scappare, era presente su 3 radio e ha riportato due volte le ferite riportate. Colpo di gruppo esteso tutto il giorno. Con 17 apparizioni radiofoniche lunedì, il britannico è uno degli artisti più ascoltati in streaming della giornata. Cari altri canali di lingua francese? Justin Bieber, Dua Lipa, Clara Luciani, Elton John, Coldplay, The Weeknd, Sopranos, Amal Bent e … Lost Tecronyms, l’unico belga tra i dieci artisti più ascoltati in streaming della giornata.



Questo articolo è riservato agli abbonati



Con questa offerta, goditi: Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione

Accesso illimitato a tutti gli articoli, file e report della redazione Il giornale in versione digitale

Il giornale in versione digitale Comodità di lettura con annunci limitati