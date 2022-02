Qual è l’importanza della salute mentale negli atleti senior?

La fede è una parte enorme della vita quotidiana di un atleta. Tuttavia, non è sufficiente affrontarlo Psicoattivi. il Salute mentale Quindi è importante durante le gare e gli allenamenti. diventa diga e limitare le prestazioni Per il giocatore in caso l’allenatore non tiene conto di questo.

L’attaccante del calcio inglese, Dani Rojas, non è riuscito a tirare in porta a causa di un colpo attacco di panico. Quindi la procedura guidata interviene per gestire il problema. La ginnasta americana Simone Biles si è ritirata dalle competizioni Olimpiadi di Tokyo a causa di una malattia. Questo blocco è stato il risultato di un movimento sbagliato e ha provocato un salto molto pericoloso. Così ho deciso di arrendermi.

Tali casi, che non sono rari, hanno portato i ricercatori a dubitare della verità effetti sulla salute mentale Sul prestazione atletica.

Come si supera la debolezza?

Anche se l’atleta è forte e sembra imperturbabile, a volte lo ammette fragilità Si è rivelato cruciale. pattinatore americano Sasha Cohen Sottolinea che è fondamentale poter camminare nelle grandi leghe. Giocare a livello d’élite richiede strategia. Bisogna lavorare anche sugli atteggiamenti, perché la forza è tale necessario in guerra.

Ancora oggi, la maggior parte degli atleti è riluttante a segnalare problemi o Malattia mentale. Lo stigma è l’unico motivo. Naomi Osaka, la star del tennis in Giappone, ad esempio, si è ritirata dagli Open di Francia del 2021, quindi ha deciso di concentrarsi su questo. Salute mentale. Sfortunatamente, lo era Vittima di stigma.

Secondo i risultati del Comitato Olimpico Internazionale, il tasso ansia e depressione Tra i grandi atleti è simile ai normali cittadini. Tuttavia, i problemi di salute mentale segnalati sono limitati.

Come ti alleni per migliorare le tue prestazioni?

Per un po’, cerca Salute mentale I giocatori d’élite sono raddoppiati. Così i ricercatori hanno iniziato a svilupparsi strumenti psicologici in modo da’Migliora le prestazioni atletiche. Oggi, la consapevolezza, l’impegno e la terapia di accettazione sono tra le alternative disponibili.

Molte organizzazioni sportive hanno realizzato la dimensione Salute mentale nelle competizioni. Negli Stati Uniti, il Comitato Olimpico e Paralimpico riconosce l’importanza di questo argomento così come il Comitato Olimpico Internazionale. Anche altre organizzazioni sanitarie hanno espresso la loro opinione sui problemi di salute mentale tra Atleti di alto livello.

fonte : notizie scientifiche