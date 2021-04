Qual è la vera origine di Sars-Cov-2? Vuolo: Serve seconda indagine

Da OMS e Cina risposte poco chiare.

Bruxelles – Un’indagine indipendente e approfondita sull’origine del virus SARS-cov-2. È questa la richiesta – fa sapere l’europarlamentare ID/Lega, Lucia Vuolo – che, insieme ad altri colleghi di ID, abbiamo posto all’attenzione della Commissione europea.

L’indagine degli ispettori Oms pubblicata lo scorso 30 marzo non ha chiarito l’origine della pandemia e l’ipotesi dell’origine zoonotica non ha trovato particolari riscontri, così come restano troppe domande senza risposta in merito alla diffusione del virus. Inoltre, le interferenze governative cinesi hanno complicato le ricerche sul campo, con lo stesso governo che fin dall’inizio della pandemia si è dimostrato inaffidabile sul piano della collaborazione nella ricerca dell’origine del virus.

Fin dal primo momento, ho ritenuto indispensabile la massima trasparenza. Stiamo combattendo una battaglia immane da oltre un anno e troppi sono i morti per accontentarci di risposte spicciole e approssimative.

Sono necessari ulteriori dati e studi per giungere a conclusioni più solide.

Per questo abbiamo chiesto alla Commissione europea se intende svolgere un’indagine indipendente e approfondita circa l’evoluzione del virus SARS-cov-2 e le sue origini e se intende adottare provvedimenti specifici nei confronti della Cina per arginare le influenze governative nelle indagini sulle origini del virus.