Qual è il pieghevole più venduto di Samsung?

Il presidente di Samsung TM Roh ha ufficialmente preso la parola per svelare il numero di smartphone pieghevoli venduti nel 2021. Come bonus, la persona in questione specifica la percentuale di Flip and Fold venduti.

Il 2021 è stato una piccola svolta nella storia degli smartphone pieghevoli. Samsung, che domina questo segmento, è riuscita a commercializzare altri due modelli di successo con capacità più che interessanti. da un lato, Galaxy Z Flip 3 Incarnava uno stato mentale e un processo, sapeva come conquistare le folle.

D’altra parte, il Galaxy Z Fold 3 Destinato all’uso ibrido e incentrato sulla produttività e sul comfort di utilizzo. Ma questa volta con un look più robusto e un design raffinato. Il tutto a prezzi diversi. Ad ogni modo, la strategia di Samsung sembra aver centrato l’obiettivo visti i dati ufficiali diffusi dal brand coreano.

Aumento del 300%.

Il capo dell’azienda nella persona di TM Roh, hanno già rivelato Volume di consegna delle coppie nel 2021. In totale, l’anno scorso sono stati consegnati quasi 10 milioni di smartphone pieghevoli Samsung. Un aumento del 300% rispetto al 2020, conferma il capogruppo. La prova che questo formato di telefono assume dimensioni reali.

Si noti che Z Flip 3 e Z Fold 3 sono diventati ufficiali nell’agosto 2021. Quindi i 10 milioni di unità probabilmente includono modelli di vecchia generazione, senza che Samsung specifichi il numero. TM Roh, invece, va oltre in termini di percentuale di vendita di Flip and Fold.

Su 10 milioni, il 70% dei modelli sono Galaxy Z Flip, mentre logicamente il 30% sono Galaxy Z Fold. Questa differenza può essere spiegata da un motivo relativamente semplice: il primo costo è molto più basso (1059€ quando lanciato in Francia) rispetto al secondo (1799€). Inoltre, gli usi variano.

Nuovo record antico?

Con 1.059 euro, il Galaxy Z Flip 3 è più costoso di alcuni smartphone premium di Samsung, Apple o Oppo. Inevitabilmente, questo può stuzzicare la curiosità di alcuni e di alcuni che sono abituati a investire ingenti somme di denaro nei telefoni.

TM Roh s’attend «Che questa rapida crescita continui». 10 agostoSamsung dovrebbe introdurre un telefono Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Se riuscirà a ridurre i prezzi più che mai, sarà possibile promuovere la democratizzazione degli smartphone pieghevoli. Sarà inoltre necessario concentrarsi su forti sviluppi per accrescerne l’attrattiva.

