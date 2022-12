Putin attribuisce l’uso di armi nucleari: “Non siamo impazziti, sappiamo cosa sono le armi nucleari”

Non siamo impazziti, sappiamo cosa sono le armi nucleari”, ha detto Putin in un discorso video al suo Consiglio per i diritti umani, un’organizzazione interamente sotto il Cremlino.

E dopo diverse minacce di utilizzarle lanciate da funzionari russi nei mesi scorsi, ha sottolineato che queste armi erano un “mezzo di difesa” e che il loro scopo era un “attacco di rappresaglia”.