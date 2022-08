Proximus sta terminando la “navigazione illimitata” per alcuni dei suoi clienti

La pagina attiva Proximus con i “Preferiti” scomparsi e la navigazione illimitata.

Il 31 agosto segna la fine delle “App preferite” di Proximus, una funzionalità che consentiva ai clienti dell’operatore di abbonarsi alle varianti “Epic” per sfruttare l’accesso illimitato a determinate app, indipendentemente dai limiti del piano.

Concretamente, gli abbonati potevano utilizzare app diverse come Facebook, Twitter o Spotify illimitati, ma erano limitati a quote molto specifiche per altri usi. Una metodologia che non ha soddisfatto il regolatore, che in precedenza aveva espresso preoccupazioni sulla neutralità del servizio.

Una recente decisione europea vieta l’uso illimitato e gratuito di determinate applicazioni. “Quindi dal 01/09/2022 il volume di navigazione illimitato sull’app preferita sarà sostituito da un volume aggiuntivo valido per tutte le app e per tutta la navigazione: +1 GB per Mobilus S e +2 GB per Mobilus M”indica l’operatore.

Anche gli abbonamenti Epic sono scomparsi dal catalogo Proximus dallo scorso luglio.

_

Segui Geeko su FacebookE il Youtube e altri Instagram Per non perdere nessuna novità, test e consigli.