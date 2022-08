“Proxima Centauri è stata fotografata dalla NASA” ma è l’immagine di una salsiccia

Fisico e filosofo



Etienne Klein

Ha lanciato una battuta che ha fatto tremare internet: dopo aver postato una foto di un salame sui social, l’ha fatta passare per una salsiccia. La notizia si è subito diffusa in tutto il mondo, costringendo il fisico a scusarsi per aver affermato che l’immagine della salsiccia era stata ricavata da immagini trovate attraverso il telescopio.



Nasa.

Scherzo mondiale Etienne Klein su Twitter

Più precisamente su

Twitter L’immagine della salsiccia è apparsa con un’introduzione che la descriveva come “un’immagine di Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole, a 4,2 anni luce da noi”.

Anche il telescopio che scatterà la foto è stato individuato dal fisico francese



James WebbUn gioiello di tecnologia creato grazie alla cooperazione internazionale tra l’Agenzia spaziale statunitense (NASA), l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Agenzia spaziale canadese (CSA).

Molte cose non combaciano: la luce, gli oggetti usati nella pallina rossa che erano insoliti. Così, alcuni utenti dei social media hanno iniziato a esprimere i loro dubbi. Altri utenti che hanno notato maggiormente la somiglianza con



chorizoSalsiccia tipica della penisola iberica, a base di carne di manzo e di maiale e condita con paprika.

Tutto ciò ha spinto il ricercatore a scusarsi con i suoi 89.200 follower.