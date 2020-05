La Protezione Civile Vallo di Diano attiva a Padula e nei comuni limitrofi per l’emergenza coronavirus e per gli incendi boschivi.

A parlarne il presidente dell’associazione Giuseppe Pisano.

Quali le attività messe in campo per l’emergenza sanitaria dalla Protezione civile Vallo di Diano?

Siamo attivi nel COC- Centro operativo comunale di Padula e ci occupiamo di consegna farmaci, spesa solidale e presidi ADI per le persone che ne hanno bisogno. Per i farmaci e per i presidi svolgiamo le attività in collaborazione con l’ASL.

Attività svolte nelle festività pasquali?

Abbiamo coadiuvato la Polizia Municipale nel controllo del territorio con l’utilizzo del nostro drone che ha monitorato i movimenti sul territorio. Nelle settimane precedenti abbiamo supportato il personale della RSA “San Pio” in quarantena, con la consegna di indumenti e oggetti personali, portandoli da casa alla struttura ubicata a Padula.

Impegnati anche sul fronte incendi?

Sì, purtroppo sì. Oltre all’emergenza Covid 19 abbiamo avuto un bel da fare anche con diversi incendi che si sono verificati nei comuni di Padula e Teggiano.

Quanti volontari impegnati?

In totale 12, sono 6 quelli impegnati per i nostri turni, dalle 8 alle 13.00 e dalle 13.00 alle 20.00.

Avete avviato anche l’iniziativa dei pacchi solidali?

Sì, insieme ad un gruppo di amici e attività commerciali del posto. Siamo stati impegnati nella raccolta dei beni, realizzazione e smistamento pacchi alle persone in difficoltà. Questa emergenza ha messo moltissime famiglie in difficoltà. Siamo felici di aver fatto la nostra parte sperando che finisca tutto presto.

L’intervista è tratta da Storie di volontariato in tempo di covid-19 realizzate da Sodalis – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno.