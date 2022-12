Proroga bonus energia e IVA 6% fino a marzo!

Il governo federale ha deciso a settembre di mettere in atto un pacchetto essenziale per aiutare i titolari di contratti residenziali di gas ed elettricità. Si è deciso di pagare un premio mensile di 135 euro per il gas e 61 euro per l’energia elettrica per i mesi di novembre e dicembre. In effetti, questo bonus non è stato dato a tutti a novembre. In questo caso al taglio di dicembre andrà ad aggiungersi il taglio previsto per questo mese.











Durante la riunione di bilancio di ottobre, l’esecutivo ha deciso di prorogare questo pacchetto fino alla fine dell’inverno, cioè per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Questa misura, presa dal ministro dell’Energia Tinne Van der Straeten, è approvata .