Cava de’ Tirreni. Il proiettile è stato ritrovato in un cantiere in via Pasquale Di Domenico

Tutto pronto per far brillare, questa mattina, il proiettile inesploso della Seconda guerra mondiale, ritrovato alcuni giorni fa, durante gli scavi in un cantiere in via Pasquale Di Domenico, alla frazione Santa Lucia.

In quella zona, ricordano alcuni residenti che vissero i terribili giorni della guerra, durante i bombardamenti e gli scontri tra gli angloamericani e i tedeschi, persero la vita tre persone i cui resti furono recuperati poi da Mamma Lucia.

Sul posto sono in corso le operazioni degli Artificieri dell’Esercito, coadiuvati dalla Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale, presente per conto dell’Amministrazione il vice Sindaco Armando Lamberti.