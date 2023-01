Proiettato al Bastia Italian Film Festival.

« Il poster di questa edizione 2023 è stato creato dal grafico Pierre Badesti dice il presidente del festival Buddy Croce. “Nei toni dell’arancione e del giallo, il montaggio ritrae Claudia Cardinale che danza davanti alla cittadella e al vecchio porto di Bastia. Questa foto dell’attrice che balla è stata scattata nel 1958 quando uscì il famoso film di Mario Monicelli “Il piccione”. A quel tempo Claudia Cardinale, arrivata a Bastia nel 2004, aveva compiuto 20 anni. ».

I manifesti dei festival sono sempre stati dei capolavori e dal 4 all’11 febbraio il pubblico potrà riscoprire tutti i manifesti dei festival dal 1988 a quest’anno. In attesa dei dettagli di questa edizione 2023, possiamo già annunciare che Robin Renucci sarà sponsor. ” L’attore corso, che attualmente dirige il Théâtre National de la Criée di Marsiglia, sarà presente durante la serata inaugurale. B. dice Croce. ” 30 film non visti in Francia saranno proiettati al teatro Bastia, ai teatri Le Studio, rue René Viale e U Paradisu. a Furiani”.

Per i più impazienti, sullo schermo sono visibili alcuni trailer di film selezionati Sito web du Festival italiano.