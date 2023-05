Programma Cina-RDC: “Per la salute degli orfani dell’Africa” e programmi eccellenti nell’elenco delle discussioni tra Denise Nyakeru e Peng Liyuan

Le first lady della Repubblica Democratica del Congo, Denise Nyakiru Tshisekedi, e della Repubblica popolare cinese, Peng Liyuan, stanno esaminando la possibilità di lanciare il programma “Per la salute degli orfani in Africa” e di inviare studenti in Cina nell’ambito del Programma Excellentia.

Questa opzione è stata applicata a margine della visita di Stato della coppia presidenziale congolese in Cina, dove la moglie di Felix Tshisekedi ha parlato con la First Lady cinese, Peng Liyuan.

Il lancio del programma “Per la salute degli orfani in Africa” è previsto per il 1° giugno 2023, in occasione della Giornata universale dei bambini.

La moglie di Xi Jinping fa notare che questo programma consisterà in consultazioni mediche gratuite e fornitura di gruppi medici negli orfanotrofi e in altre strutture che si prendono cura di questi bambini in Africa. I raid saranno organizzati dall’ambasciata cinese in ogni paese. Programma al quale la Repubblica Democratica del Congo partecipa attivamente.

Il secondo programma discusso tra le due first lady riguarda il programma “Excellence” destinato ad assegnare borse di studio ai migliori finalisti in discipline umanistiche secondarie della RDC.

Il presidente della Fondazione Denise Nyakeru Tshisekedi ha espresso il desiderio di inviare in Cina borsisti “Excellentia”, in particolare del recente programma “Excellentia Lualaba Bora” in settori specifici per acquisire conoscenze, in particolare nel settore minerario.

La First Lady della RDC ha approfittato di questa idea per ringraziare la signora Peng il cui impulso il governo cinese ha donato attrezzature mediche e altri input alla RDC sulla scia della pandemia di coronavirus. Congo attraverso l’Organizzazione delle First Ladies africane per lo sviluppo.

Il vicepresidente dell’OPDAD ha notato il ruolo che questa struttura svolge nel migliorare il benessere della popolazione africana, in particolare donne e bambini, prima di invitare la signora Peng Liyuan a celebrare i 20 anni di esistenza dell’OPDAD che si terrà nel giugno 2023 a Kinshasa.

In risposta, la signora Peng Liyuan ha espresso la sua volontà di rafforzare la cooperazione tra Cina e Obad.

Ricordiamo che dal 24 maggio 2023 la coppia presidenziale risiede a Pechino, in Cina.

Così la signora Denise Nyakweru Tshisekedi accompagna il marito in visita di Stato in Cina, dove il capo di Stato congolese si è recato per la prima volta su invito del suo omologo Xi Jinping.

Nadine Fulla