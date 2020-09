Azioni partecipate e un ricco calendario formativo per i volontari della provincia. Ecco il programma autunnale del CSV

Per il programma autunnale Sodalis CSV Salerno mette in campo 100 mila euro per servizi di animazione sociale e percorsi formativi per il volontariato.

Attive già da agosto le MAP – Micro Azioni Partecipate dedicate a tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale della provincia di Salerno. Una opportunità per le organizzazioni del terzo settore di rendere attive azioni partecipate dedicate al tema della solidarietà e prossimità.

Le associazioni potranno presentare una propria iniziativa che sarà co-progettata insieme a Sodalis.

Per poter realizzare le attività, Sodalis ha messo in campo 83.000 euro per sostenere le spese vive delle iniziative. La richiesta di partecipazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del form online entro le 13.30 di venerdì 25 settembre 2020.

Sempre nel mese di settembre sarà attivo il calendario formativo denominato FAQ – percorsi di sviluppo di specifiche competenze. Un ricco elenco di attività dedicate ai volontari degli ETS della provincia salernitana.

Diversi i corsi, ben 19, a cui potersi iscrivere come: BLS-D, tutela e promozione del territorio, primo soccorso in ambiente montano, pianificazione delle emergenze ed altri dedicati all’educazione ambientale, affettiva, alla salute, all’alimentazione. Altre attività verteranno invece sulla comunicazione e sui social.

Le attività si terranno principalmente in modalità online, salvo quelli dove è necessaria la presenza e per quali saranno attivate tutte le misure di prevenzione sanitaria anticovid. I percorsi FAQ2020 sono coprogettati insieme alle organizzazioni e rientrano nelle attività di UNIVOL 2020.

L’avviso delle MAP e l’elenco dei corsi con le modalità di iscrizione sono presenti sul sito di Sodalis