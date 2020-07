Progetto Policoro: borsa di studio per Animatore di Comunità

Riparte il Progetto Policoro targato Caritas Diocesana Amalfi – Cava de’ Tirreni per la formazione di un Animatore di Comunità. “

Si tratta di una risposta concreta alla piaga della disoccupazione – dichiara il direttore Don Francesco Della Monica – Partiamo dalla formazione, con una borsa di studio del valore di 3.120,00 euro, per attivare così iniziative volte ad una nuova cultura del lavoro”.

Al centro la promozione e il sostegno all’imprenditorialità giovanile attraverso strumenti contingenti ai valori della sussidiarietà, solidarietà e legalità.

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;

età compresa tra i 23 e i 35 anni;

residenza e domicilio in uno dei comuni dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni;

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

patente auto di tipo B;

buona conoscenza dei principali programmi informatici.

Quattro fasi per 600 ore tra Corsi teorico – pratici, percorsi di apprendimento ed animazione, e-learning e tanto altro.

“Dopo l’esperienza positiva del progetto Non di solo pane e Policoro 2020, la Caritas intende continuare percorrendo la strada dell’avviamento al lavoro – conclude poi Don Francesco – Si tratta di una piccola azione che si aggiunge alle tante progettualità in corso”.

Per maggiori informazioni gli utenti possono consultare sul sito web www.caritasamalficava.it.