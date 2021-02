Partono a Nocera Inferiore 17 Progetti Utili alla Collettività, destinati a 162 percettori di Reddito di Cittadinanza.

Prendono il via oggi a Nocera Inferiore i Progetti Utili alla Collettività, programmi di impiego previsti per i percettori di RdC. Sono 17 i programmi approvati, che vedranno l’impiego di 162 persone.

I progetti che prendono il via oggi riguardano diversi settori:

Informatizziamoci

Cittadini Responsabili

Sportello Suap

Supporto gestione economico finanziaria

Settore Affari Generali e Istituzionali

Sifferenziamoci

Sentinelle della Civiltà

Scuola Sicura

Scuola al Centro

Vado a Scuola

A Servizio della Città

In Europa

Tutti al parco

Sorveglianza e Sicurezza

In Procura

Verde cittadino

Sport per Tutti

L’attività delle persone impiegate riguarderà quindi il supporto alla Polizia Municipale, all’ufficio Ecologia, agli operai per i servizi di manutenzione ordinaria e verde pubblico. Altri percettori collaboreranno con gli impiegati del settore amministrativo, dei Servizi Sociali e del settore Affari generali.

Il rifiuto dell’incarico comporta la perdita del benefit

Durante i colloqui preliminari, alcuni percettori individuati non hanno dato disponibilità a essere impiegati nelle attività dei Progetti Utili alla Collettività. Tuttavia la partecipazione ai progetti è un obbligo per i percettori di Reddito di Cittadinanza. Il Comune ha dunque segnalato coloro che hanno rinunciato, per la decadenza del beneficio economico.

La scelta dei percettori è stata fatta in base alle singole peculiarità e competenze, per poter permettere dunque una maggiore utilità nei settori di impiego.

La platea di persone impiegate comprenderà, per un 50%, percettori segnalati dall’Agenzia dell’Impiego, così da permettere dunque l’attivazione dei progetti.