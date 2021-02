Anche il Comune di Cava de’ Tirreni si sta adoperando per impiegare i percettori del Reddito di Cittadinanza nei PUC, i Progetti Utili alla Collettività.

Un inserimento che offrirebbe un po’ di respiro considerando l’atavica carenza di personale nelle disposizioni del Comune per occuparsi, tra le altre cose, dei lavori di manutenzione e verde pubblico.

“Stiamo ultimando le ultime cose per avviare i progetti. Spero di partire il prima possibile. I progetti riguardano i percettori di RDC residenti nei territori del Piano di Zona S2 – spiega la Altobello -. I progetti dovranno essere coerenti con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti e con gli interessi che emergeranno nel corso dei colloqui sostenuti presso il centro per l’impiego o presso il servizio sociale del Comune”.