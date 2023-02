Proctosigmoidoscopia: indicazioni, precauzioni, procedura, effetti collaterali

Proctosigmoidoscopia Un esame rapido e solitamente indolore Ciò consente ai medici di esplorare le pareti del retto, del colon sigmoideo e della parte inferiore del colon sinistro (il cosiddetto colon discendente). Non è solo utile Poser non diagnosticoma anche per Prendi dei campioni O Monitorare la progressione della patologia Che colpisce l’ultimo centimetro dell’intestino crasso. Come va Qual è la differenza con la colonscopia? E il dolore? Risposte del Dott. Lucas Spindler, proctologo e gastroenterologo dell’Ospedale Saint Joseph e membro della SNFCP (Società Nazionale Francese di Medicina del Colon e del Retto) e del Dott. Aurelien Dupres, chirurgo specialista in oncologia gastrointestinale presso il Lyon Berard Cancer Center.

Definizione: cos’è la rettosigmoidoscopia? Cosa si può esplorare attraverso questa recensione?

La proctosigmoidoscopia è un esame comune che consente questo Controlla le condizioni del retto, del colon sigmoideo, anche della parte inferiore del colon sinistro. In termini concreti, i medici inseriscono un colonscopio (chiamato anche endoscopio) nell’ano del/i paziente/i e lo fanno avanzare lentamente nel colon. Come promemoria, questo dispositivo assume la forma di un tubo flessibile che consente di visualizzare le mucose, utilizzare strumenti chirurgici specifici e Per iniettare aria nel sistema digestivo Per espandere le pareti del colon e garantire una visione migliore. In presenza di blocchi anomali durante l’esplorazione, Quindi potrebbe rendere possibile la biopsia (un campione di tessuto per l’analisi).

Qual è la differenza tra anoscopia, proctoscopia, colonscopia e proctosigmoidoscopia?

Anoscopia, rettoscopia, colonscopia e proctosigmoidoscopia consentono di visualizzare le mucose dell’intestino crasso.

Anoscopia Si concentra sul canale anale.

Si concentra sul canale anale. Rettoscopio si concentra sul canale anale, sul retto e su pochi centimetri del colon sigmoideo;

si concentra sul canale anale, sul retto e su pochi centimetri del colon sigmoideo; Proctosigmoidoscopia Si concentra sul retto, sul colon sigmoideo e su pochi centimetri del colon sinistro (il cosiddetto colon discendente);

Si concentra sul retto, sul colon sigmoideo e su pochi centimetri del colon sinistro (il cosiddetto colon discendente); et al Colonscopia Permette di esaminare il retto, l'intero colon e alcuni centimetri dell'intestino tenue.

La proctosigmoidoscopia è meno invasiva della colonscopia. Quindi è suggerito quando non è necessario esaminare l’intero intestino crasso, afferma il dott. Spindler.

Conosciuta come “colonscopia breve”, viene spesso eseguita senza anestesia generale e può aumentare Più o meno “alto” nel colonA seconda del disagio del paziente e dell’efficacia del clistere.

Cancro al colon, sanguinamento e infiammazione: quali sono le indicazioni per una colonscopia breve?

Proctosigmoidoscopia entrambi esame diagnostico (di fronte a sintomi rettali), Monitorare e curare alcune malattieIl dottor Dupree conferma.

Può già essere eseguito a scopo diagnostico in caso di presenza di sangue e/o muco nelle feci, diarrea, dolori addominali, ecc. Ma anche in aggiunta a discutibili analisi biologiche o a fronte di una massa o ispessimento della parete rettale.

Cancro, malattia infiammatoria intestinale, diverticolite … Quali malattie possono essere rilevate?

La sigmoidoscopia rettale può essere coinvolta nella diagnosi:

IL Cancro rettale ;

; IL Cancro al colon (se il tumore si trova nel colon sigmoideo o nella parte inferiore del colon sinistro);

(se il tumore si trova nel colon sigmoideo o nella parte inferiore del colon sinistro); malattia infiammatoria cronica intestinale ( piccolo );

); Da uno diverticolo o un diverticolite ;

o un ; Da uno Proctite infettiva E

E Da uno ulcera nel retto

nel retto Da uno emangioma; E

E eccetera.

Monitorare e curare alcune malattie

Potrebbe essere necessario eseguire una sigmoidoscopia Rimozione di polipi Si trovano nel retto o nel colon sigmoideo, ma anche Trattamento del sanguinamentoNel caso della diverticolosi emorragica, per esempio, precisa il dottor Spindler.

Altre condizioni a volte richiedono un follow-up più o meno regolare mediante sigmoidoscopia rettale per evitare complicanze o recidive:

avere un Malattia infiammatoria cronica intestinale (piccolo) ;

(piccolo) ; affiliato Storia dei polipi Guarigione del colon sigmoideo o del retto.

Guarigione del colon sigmoideo o del retto. affiliato Storia di cancro del colon sigmoideo o del retto Recentemente trattato con chirurgia, chemioterapia e/o radioterapia.

Preparazione: quali precauzioni devono essere prese prima dell’esame (digiuno, clistere, ecc.)?

La proctosigmoidoscopia non richiede alcuna preparazione restrittiva da parte del paziente: Non c’è bisogno di digiunare o unirti a un particolare sistema a monte. In altre parole, puoi bere, mangiare e fumare prima dell’esame, salvo diversa indicazione dell’équipe medica.

I pazienti dovrebbero essere completamente trasparenti riguardo al loro Storia e consumo di farmaci Farmaci, tra cui aspirina e fluidificanti del sangue. UN Prova il coagulante che hai cantato Può essere prescritto per ridurre il rischio di sanguinamento.

Dall’altro lato, Due clisteri purificanti Saranno richiesti a casa: un giorno prima dell’esame e il secondo poche ore prima dell’esame. “Ciò garantisce la pulizia del retto sigmoideo, migliorando così la visibilità e la precisione durante l’esame, ma anche per non ostacolare la progressione della colonscopia”, precisa il dott.

Nota: il test è veloce e facile da tollerare, di solito non è prescritto dai medici Niente antidolorifici o creme anestetiche.

Come viene eseguita una sigmoidoscopia? Con o senza anestesia?

Proctosigmoidoscopia Viene eseguito su base ambulatoriale, senza anestesia. L’équipe medica inizia stabilizzando il paziente in posizione supina sul lato sinistro (in decubito laterale). Poi il dottore Eseguire un esame rettale digitale Per lubrificare l’area, rilassare lo sfintere anale e scoprire qualsiasi massa o lesione.

Quindi viene inserito lo speculum nell’ano del paziente. Come accennato in precedenza, l’aria (a volte l’acqua) viene introdotta nel colon durante il test per ammorbidire le pareti e campioni Può essere fatto durante l’esplorazione.

Nota: “Fai prima una proctosigmoidoscopia La colonscopia non è impedita in una fase successivaIl dottor Spindler conferma.

Cosa succede dopo l’esame?

Dopo l'esame, i pazienti possono avvertire gravi disturbi addominali. è invitato a vado al bagno per sgonfiare l'aria soffiata. Il disagio e il gas possono durare alcune ore.

il dottore Quindi presenta oralmente le sue prime osservazioni Possibilità di infezione, lesioni, polipi, ecc. Quindi viene scritto un rapporto più completo. Per non parlare dei risultati di eventuali analisi (nel caso di una biopsia).

Per quanto riguarda il recupero, lo è Puoi mangiare e bere (luce) subito dopo l’esame. Il transito generalmente non viene ripreso fino al giorno successivo (il momento in cui l’intestino è pieno dopo i clisteri). Puoi riprendere la tua vita normale senza problemi.

La maggior parte del Droghe Può essere ripreso lo stesso giorno. Tuttavia, gli antiaggreganti e gli anticoagulanti vengono generalmente ripresi da 24 a 48 ore dopo la rimozione del tumore. Allo stesso modo, evitare di assumere aspirina, FANS e alcol entro 72 ore dopo una sigmoidoscopia rettale.

Comunque, se sei presente Febbre, brividi, dolore addominale, sangue nelle feci Nei giorni successivi contatta rapidamente la tua equipe medica o il pronto soccorso (15, 112).

E il dolore durante l’esame?

“I pazienti spesso sperimentano male la sigmoidoscopia rettale per motivi di modestia”, riconosce il dott. Dupree. Potrebbe causare disagioa causa dell’aria soffiata, Ma in ogni caso non dovrebbe essere doloroso. “Fermiamo l’avanzamento dell’endoscopio non appena il paziente avverte dolore”, conferma il dottor Spindler.

Ci sono complicazioni?

Secondo il nostro parere di esperti, complicazioni eccezionale.

Le apparecchiature endoscopiche vengono sistematicamente sterilizzate per eliminare qualsiasi rischio di contaminazione e infezione.

In rari casi, i pazienti lo sono Vittime di sanguinamento o perforazione della parete intestinale.