prix, date, jeux, avantages… tout savoir sur le service de Sony

Vous avez déjà une PS4 o une PS5 et vous hésitez à souscrire aux nouveaux abonnements PlayStation Plus qui arrivent en juin. Ou bien vous êtes déjà abonnés et vous ne savez pas lequel choisir. On vous aid à tout compendre.

Sony un annonce la fonte di son système d’abonnement PlayStation Plus destinato alle console ausiliarie PS4 et PS5 notazione. Désormais, l’abonnement, qui regroupe le PS Plus et le PS Ora, se decline en trois offres avec des avantages différents. On fait le point pour que vous puissiez choisir celui qui répond le plus à vos besoins.

Qu’est-ce que c’est ?

PlayStation Plus è il nuovo nome dell’ensemble des offerte d’abonnement di Sony per PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Elles regroupent notamment les anciens services PlayStation Plus et PlayStation Now au sein de trois niveaux d’abonnement proposant des avantages, du jeu en ligne, catalog un jeux récents ou plus anciens, ecc.

Pegno YouTubeS’abonner à Frandroid

Quels sont les forfaits?

Les forfaits sont désormais au nombre de trois et répondent à des besoins différents, du simple accès au multijoueur en ligne avec quelques avantages à la possibilità di accéder à une biblioth de la PS1 jeque de plus5.

PlayStation Plus essenziale

C’est la versione moderna de l’abonnement PlayStation Plus actuel. Il permettra de télécharger gratuito deux jeux chaque mois (contre 3 à 4 actuellement, dont un jeu PS5 !), d’obtenir des réductions Exclusives sur des jeux ou stock DLC, des accès à des démos ou des bêta, du contenu exerclusif, de vos sauvegardes dans le cloud (100 Go d’espace actuellement, stockage non confirmé) et un accès en ligne pour jouer en co-op ou en multi avec vos amis o d’autres joueurs du monde entier, de profiter desuxes pour les jeu PlayStation Studi su PS5.

PlayStation Plus extra

L’abonnement rappresenta i vantaggi di PS Plus Essential e in un ambiente di 400 giochi per PS4 e PS5 con il caricatore telefonico, il catalogo di PlayStation Studios, più livelli di pubblicazione.

PlayStation Plus Premium

L’abonnement Premium porte bien son nom. Il raggruppamento dei vantaggi dei due primi paliers et surenchérit avec l’arrivée de 340 titoli supplementaires promis. Il gioco è disponibile per PS3 in streaming su cloud, PlayStation, PS2 e PSP in streaming o in ricarica. I giochi PS4 dell’offerta PlayStation Plus extra per i giochi in streaming. C’est peu ou prou ce qu’on trouve actuellement avec l’offre PlayStation Now qui fait la part belle au rétrogaming PlayStation, avec des jeux qui peuvent être joués en cloud su PS4, PS5 e PC.

À cela s’ajoute l’accès à des version d’essai en durée limitée pour determinati titoli. On ne sait pas encore s’il s’agira de jeux complets, de démos ou de porzioni de jeux, ou encore s’il s’agira de jeux disponibles un peu avant leur sortie officielle o de jeux déjà disponibles à l’achat le PlayStation Store.

Quels seront les jeux disponibles ?

Peu de Chooses ont filtré quant à la liste des quelque 700 jeux que Sony s’apprête à proponer. On sait simplement que les paliers Extra et Premium vont pouvoir profiter de Death Stranding, Dio della guerra, L’Uomo Ragno della Marvel, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Combattimento mortale 11 et Ritorno. Ce sont là les premiers jeux annoncés par la firme japonaise et deux d’entre eux appartiennent actuellement à la liste Collection PlayStation Plus (Dio della guerra et Combattimento mortale 11), un seul est un véritable jeu maison uniquement PS5 (Ritorno).

Pour le reste, c’est encore flow. Les jeux PS5 promis ne seront sûrement pas des jeux Giorno uno, ce qui n’est pas dans les mœurs de la maison qui privilegiato toujours les achats à l’unité plutôt que dans un forfait. Si Xbox a choisi de lancer ses principaux blockbuster comme Forza Orizzonte 5 tu Alone Infinito dans le Pass gioco dès leur sortie, il ya peu de chance de voir PlayStation en faire de même avec le prochain Dio della guerra: Ragnarok.

Qual è la tua collezione PlayStation Plus?

C’est le grand mystère. En l’état, la Collezione PlayStation Plus, avec sa vingtaine de jeux PS4 accessi gratuiti se non sei distratto da PS5, non appariranno nulle parte dans les offertes. En tout cas, pass sous son nom actuel. Sony reste d’ailleurs très nébuleux sur ce point.

En toute logique, puisque la firme martèle que l’offre PS Plus Essential è equivalente al PS Plus actuel, les joueurs PS5 qui e souscriront pour la première fois devraient pouvoir ajouter les jeux à leur bibliothèqueû. Seulement, l’offre extra inclut un catalog de jeux PS4-PS5 et il serait étrange que les plus grands hits des PlayStation Studios livelli e partenaires (God of War, L’ultimo di noi, la saga Uncharted, Ratchet & Clank, Detroit diventa umana, Call of Duty Black Ops 3, Days Gone, Fallout 4, ecc.) n’en fassent pas partie pour apporter une véritable plus-value à l’offre. Il ya tout de même 400 jeux « parmi les meilleurs jeux PS4 et PS5 » annunci…

Versa un momento, Sony un semplice déclaré que « la Collection PlayStation Plus ne disparaît pas avec ce changement. Rimani in un vantaggio per i tuoi giochi PS5 disposant du PS Plus. » Pour les joueurs PS5 déjà abonnés, d’accord. Mais nouveaux? Et c’est là où il faut peut-être lire entre les lignes. L’auto Sony evoca chiarimenti les abonnés en cours qui continueraient de l’être et qui ne perdront donc pas le bénéfice (les PS Plus Essential notamment). Qu’arrivera-t-il s’ils coupent leur abonnement un temps ? Le fait que l’accès à plus de 20 jeux PS4 offre n’apparaisse pas clairement dans le détail du forfait initial laisse néanmoins entender qu’il n’existera plus pour les nouveaux venus. Sinonimo, dans la battaglia a distanza con Xbox Game Pass, Sony non è mai stato messo a disposizione del tuo telefono. CQFD.

Quid des joueurs PC ?

Il nuovo look di Ils ont un peu l’air d’être les grands obliés du PlayStation Plus. Sono presenti per i profitti della PlayStation, i giochi per PC Windows — non sono disponibili per gli investimenti nelle versioni precedenti diAlba di Orizzonte Zero tuDio della guerra— può essere utilizzato su PlayStation Now e ora è disponibile su PS4, su PS5 e su PC grazie a una logica precedente. Il tuo viaggio con PlayStation Plus Premium, non è mai disponibile a una tariffa doppia. Ils ne pourront pas non plus bénéficier de nombreux avantages faute de console de salon.

À quella data sera lancia le nouveau PlayStation Plus?

Les forfaits PlayStation Plus seront disponibles courant juin. Aucune date précise n’a été indiquée pour le moment.

Que se passe-t-il si vous êtes déjà abonné ?

Se vuoi fare un regalo su PlayStation Plus e que vous ne faites rien, courant juin, votre abonnement va basculer automatiquement su PlayStation Plus Essential, au même tarif jusqu’à la fin de votre forfait en courrens (palement le le ). Vous pouvez aussi choisir un autre forfait à tout moment, dès que les inscriptions seront ouvertes.

Si vous étiez abonné au PlayStation Now, c’est là que les Chooses deviennent intéressantes. Vous allez être automatiquement basculé vers un abonnement PlayStation Plus Premium, senza surcoût durant la durée d’abonnement restante. Il faut dire que par la suite, pour les actuels abonnés au PS Ora, le forfait va doubler. Jusqu’à il ya peu, il était encore possibile de s’abonner pour un an et de profiter insi de l’abonnement haut de gamme à petit prix. Mais Sony l’a sans doute réalisé et il n’est désormais plus possible de souscrire un abonnement annuel, juste mensuel a 8,99 euro.

Prix ​​​​des abonnements PlayStation Plus

En séparant ses offres en trois forfaits, Sony elargit sa grille tarifaire de 60 a 120 euro par an, mais avec la possibilità di un trimestre de s’abonner égallement au mois, au o pour 12 mois.

Le PlayStation essenziale démarre a 8,99 euro pour un mois. Les trois mois sont annoncés a 24,99 euro pour un abonnement à l’annee a 59,99 euro. Ce sont les memes tarifs que ceux de l’abonnement PlayStation Plus actuel.

Le PlayStation Plus extra est a 13,99 euro per mese e 39,99 euro per un trimestre. Ce sont des tarifs supérieurs à ceux du Xbox Game Pass Ultimate (12,99 euro) qui propongo bien plus d’options, dont le jeu en cloud gaming su smartphone, tablet, PC et Mac. Mais à l’année, le forfait s’avère bien plus avantageux quand Xbox ne fait pas de remise (99,99 euro).

Enfin, le PlayStation Plus Premium, raggruppa i servizi attuali PlayStation Plus e PlayStation Now con i supplementi aggiuntivi, proposto a 16,99 euro per prezzo, 49,99 euro per altri prezzi e 119,99 euro per un anno. C’est finalement le tarif cumulé des deux services initiaux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre applicazione Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articoli, dossier, et riguardo ai dernières vidéos YouTube.