Thermique (essence ou diesel), hybrid ricaricabile ou 100 % électrique: le client de la Série 7 aura désormais ce choix à faire. Du moins au bout de quelques mois de commercialisation. Car la nouvelle génération du fleuron de la marque va a cominciare dalla carrozza con una seule variante. Et preuve que les temps changent, ce sera l’électrique !

Cette déclinaison branchée se nome i7. Mais si le nom est specifique, BMW a fait un choix opposé à celui de son rival Mercedes. Alors que ce dernier propone des Classe S et EQS bien différentes, l’7 est una serie 7 su motore elettrico. Le look est proche, les différences se faisant au niveau des boucliers et bas de caisse.

À l’inverse d’autres électriques, l’i7 ne cherche même pas à réduire la taille de sa calandre o à lui donner un aspetto lisse, gardant des haricots géants avec barrettes chromées verticalis. Il ya le nouveau riguardo alle grandi BMW, sur deux niveaux, façon Citroën ! En option, la partie supérieure intègre des cristaux Swarovski ! Quelques touchs de bleu rappelent l’appartenance à la famiglia i. Mais elles se font bien discrètes à côté des chromes, très présents, avec par exemple un épais encadrement pour le vitrage. Il faut visiblement séduire la clientèle chinoise !

La planche de bord est partagée avec la Série 7. Elle ne joue pas la surenchère technologique face à la rivale de Mercedes. Il n’y a pas une avalanche d’écrans, on en retrouve deux, qui forment un ensemble incurvé, sous un seul verre : l’instrumentation mesure 12,3 pouces, l’info-divertissement 14,9 pouces. Cess éléments sont dépourvus de casquette, ce qui participe à la volonté d’alléger la présentation. Dans cette optique, les aérateurs ont été cachés, dans une bande decorative centrale non la couleur évolue. À l’arrière, une option Executive Lounge permet d’avoir un siège avec repose-jambes intégré. I passaggi della panca peuvent aussi profiter d’un écran géant de 31,3 pouces, intégré au toit.

L’i7 sera lancia avec una versione xDrive60. Il ya deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, ce qui donne quatre roues motrices. La potenza maxi cumulée est de 544 ch. La coppia peut atteindre 745 Nm. Passa da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. La vitesse maxi est de 240 km/h.

La batteria a una capacità utile di 101,7 kWh, un grande valore. Il faut bien cela pour offrir une autonomie importante qui ne fera pas fuir la clientèle business. BMW annonce da 590 a 625 km con il ciclo WLTP. Una ricarica rapida da 195 kW consente di retrocedere 170 km di autonomia in 10 minuti. Une version plus puissante est déjà annoncée, pour 2023 : il s’agit de la M70 xDrive, forte de 660 ch.

La sorpresa peut venir de l’arsenal d’assistances à la conduite. Bien sûr, l’i7 fait le plein. Mais il n’y a pas d’innovation marquante, comme on peut s’y attendre avec ce genere de porte-drapeau. BMW va surtout chercher à améliorer ce qui esiste (regulateur actif, maintien dans la voie…) pour atteindre bientôt la conduite autonome de niveau 3, qui permet de déléguer la conduite plus souvent. Le système qui permet de gérer le stationnement depuis l’extérieur du véhicule arrivera en 2023.

L’i7 arrivera sur les route en novembre 2022. Elle a déjà un prix en xDrive 60: 139 900 €.