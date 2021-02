Primo Circolo Nocera Superiore: ripresa in presenza con ottime percentuali

Primo Circolo Nocera Superiore alla ripresa dell’attività in presenza con ottime percentuale di frequenza per la primaria

Gli alunni del Primo Circolo Nocera Superiore hanno ripreso con regolarità le lezioni in presenza. Altissima la percentuale dei frequentanti, in particolare per le classi della primaria.

Un po’ più restii i genitori dei bambini iscritti alle sezioni dell’infanzia. In tanti hanno infatti scelto di tenere a casa i propri bambini, per ragioni precauzionali.

Il dirigente scolastico Antonio Pizzarelli ha evidenziato la ripresa in sicurezza delle attività, grazie alla riorganizzazione fatta già a partire dallo scorso mese di ottobre e proseguita a gennaio.

L’insegnante Rita Trotta, referente Covid del Primo Circolo, ha invece fatto ulteriore chiarezza relativamente all’erogazione del servizio di didattica a distanza e integrata. In particolare, si fa riferimento al diritto al servizio riservato ad alunni fragili o con familiari fragili conviventi. Oltre a questi, potranno fruire della ddi anche alunni positivi al Covid o in isolamento fiduciario.

Le richieste di fruire della didattica integrata e della didattica a distanza, secondo normativa, vanno corredate di opportuna certificazione medica.