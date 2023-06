Prima di avere un figlio con Al Pacino, Nour Al-Falah usciva con Mick Jagger ed era con Clint Eastwood

Nour Al-Falah sta attualmente aspettando il suo primo figlio da Al Pacino, 83 anni. Secondo diverse fonti, questa non è la prima relazione che la donna di 29 anni ha con un uomo più anziano.

Prima di uscire con l’attore de “Il Padrino”, Nour Al-Fella frequentava l’icona del rock Mick Jagger. Quando usciva con i Rolling Stones lui aveva 74 anni e lei solo 22. “La nostra età non era importante per me.ha detto alla rivista Benvenuto Dopo la loro separazione nel 2018.

“È stata la mia prima relazione seria ma è stato un periodo felice per me”ha ammesso.

Nello stesso anno la giovane si legò anche a Nicholas Berggruen. Il miliardario era sulla cinquantina al momento della loro storia d’amore.

Ma non è tutto. Successivamente, avrebbe anche avuto una breve relazione con l’attore Clint Eastwood, che ora ha 93 anni.

Dopo che le foto dei due insieme sono emerse nel 2019, ha detto al Daily Mail: “Non c’è relazione, non ci frequentiamo. Siamo amici di famiglia, e la mia famiglia era lì e basta”.

Nour Al-Falah ha incontrato Al Pacino nel 2020, durante la pandemia. Qualche settimana fa, ha condiviso per la prima volta una foto che mostra lei e l’attore in una galleria d’arte a New York.

“Vanno molto d’accordo.”ha detto una fonte vicina alla coppia Pagina sei. “Ovviamente c’è una grande differenza di età, ma Nour ha una chiara preferenza per gli uomini più anziani. A volte è un po’ strano, perché Al è più grande di suo padre, come lo sono tutti i suoi amici”..

Crede anche che l’amore non abbia nulla a che fare con l’età. “Il cuore non sa quello che vede, sa solo quello che sente.disse infine.