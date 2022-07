Paura più che male. Lo scorso maggio, Norbert Trier ha annunciato alla sua comunità che non aveva altra scelta che rallentare per problemi di salute. Vittima di pneumotorace, emergenza medica spiegata dalla presenza anomala di aria tra i due strati della pleura, il presentatore si è reso conto che doveva prendersi più tempo per questo.

Messo un riposo obbligatorio per alcune settimane, lo chef farà un grande ritorno in un nuovo spettacolo chiamato Battaglia dei Territori: La mia cucina è la migliore in Francia Va in onda da lunedì 11 luglio su M6.

Norbert Trierre, vittima di pneumotorace: ‘Ho perso molto peso’

Per questa occasione, l’ex assistente Jean Imbert ha accettato di confidare in tutta la trasparenza ai nostri colleghi da caro Riguardo ai suoi recenti problemi di salute che hanno fatto scorrere molto inchiostro e preoccupato profondamente i suoi fan.

” come tale Ho fatto molto esercizio e ho perso molto peso.E il Ciò ha causato rapidamente il pneumotorace “,” Lo chef che conferma che quello che gli è successo esplode “Non ha niente a che fare con il lavoro”.

“Presto il mio corpo mi ha chiamato per chiedere”

Specificare: “Penso di voler perdere un po’ di peso in più e sono caduto nel gioco…”. Uno stile di vita che non potrebbe essere più rigoroso che ha finito per essere sano.

« Chiamami rapidamente il mio corpo per ordinarescherzo oggi. Ho avuto una vera realizzazione. Non ho più 20 anni, devo stare attento ».

Norbert Tarrayer fuori dai guai: ‘Ora va tutto bene’

Anche se ha dato a se stesso una paura genuina, questa esperienza gli ha fatto capire che doveva Rispetta il tuo corpo. Da allora, anche Norbert Tarrayer ha riacquistato i capelli del mostro.

« Attualmente Va tutto bene e ho recuperato otto chili”.E il La persona che risiedeva a Miami esulta. In conclusione, grazie: “Ho ancora molti grandi progetti”.

