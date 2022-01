Prendiamo miliardi dal terzo collegamento per investire in salute e istruzione

Da sei a dieci miliardi di dollari: questa è la cifra stimata per costruire il terzo collegamento tra Quebec e Levis. Quanti automobilisti beneficeranno di questo futuro terzo collegamento? Milioni di persone al massimo? Perché non utilizzare questa cifra per investire nel nostro sistema sanitario?

Perché invece non costruire nuovi ospedali? Ottieni nuovo hardware? Migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti della rete?

E se utilizzassimo tale importo per investire nel nostro sistema educativo? Costruire nuove scuole? Acquisizione di attrezzature tecnologiche? Migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti della rete?

Se questi soldi vengono spesi per i nostri sistemi sanitari e di istruzione piuttosto che per il terzo anello, quante persone ne trarranno vantaggio?

Problemi più urgenti del tunnel

Capisco che i ponti tra Quebec e Levis sono obsoleti e dovranno essere sostituiti un giorno (dico un giorno), ma mi sembra che ci siano cose più urgenti da sistemare in Quebec, prima che venga costruito questo famoso terzo collegamento .

Gli ospedali sono a corto di personale. Le scuole sono a corto di personale. I nostri edifici sono vecchi. La tecnologia sta occupando sempre più spazio nella nostra vita quotidiana, ma le scuole hanno difficoltà ad adattarsi a causa della mancanza di fondi.

La pandemia ha minato l’intero sistema sanitario e scolastico. Mi sembra che questo sia un buon momento per riconsiderare questa decisione di costruire un terzo collegamento, per utilizzare quei miliardi per riparare pentole rotte.

Nuovi ospedali, nuove scuole, infrastrutture informatiche all’avanguardia, nuovi sistemi di ventilazione nelle scuole, ecc.!

Sono convinto che investire da sei a dieci miliardi di dollari nella nostra rete sanitaria e scolastica sarebbe molto meglio che costruire un tunnel tra Quebec e Levis.

Ripeto la mia domanda: quanti abitanti del Quebec trarrebbero beneficio da una migliore salute e istruzione? per più di otto milioni di persone.

Ai nostri decisori auguro una buona riflessione.

Mickaël Litalien-SleigherGiudizio matematico

Studentessa in educazione fisica ed educazione sanitaria presso la Laval University