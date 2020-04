Premio Com&Te, appuntamento rinviato: “A presto e buona lettura”

A causa del protrarsi delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, lo Staff organizzativo della XIV edizione della Rassegna letteraria Premio Com&Te comunica che sono rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti in calendario per la presentazione dei libri ammessi a partecipare alla fase finale.

In relazione all’evoluzione della situazione, sarà valutata l’opportunità di tenere l’intera manifestazione letteraria nel prossimo autunno o, nel caso ciò non fosse possibile o consigliabile, nella successiva primavera.

Resta, tuttavia, confermata la selezione del libri, già effettuata dall’apposito gruppo di lavoro presieduto dal Curatore della Rassegna, e la loro presentazione nelle date che saranno concordate con gli autori.

Bocca cucita sul tema scelto per la prossima edizione, ma il lavoro dell’Associazione Comunicazione&Territorio non si ferma, come ci ha raccontato la Presidente, Silvia Lamberti.

