Premier League inglese: Onana ed Everton si correggono, e il Southampton di Lafia scende in classifica

everton Ha subito una pesante sconfitta contro Newcastle (1-4) Giovedì sera, in occasione della 33esima giornata di Premier League. risultato che annega dolce Un po’ più in rosso con un 19esimo posto a cinque giornate dalla fine del campionato.

IL gazza Ha aperto le marcature poco prima della mezz’ora grazie a un gol del capocannoniere della squadra in questa stagione, Callum Wilson, che porta il suo bottino a 12 realizzazioni (28, 0-1). Poco prima della fine del primo tempo, Dominic Calvert-Lewin Ha visto il proprio pareggio annullato per posizione di fuorigioco (45+3). Più realistico, Newcastle Allarga il divario e metti fine a tutta la suspense con due gol in rapida successione Joelinton (72, 0-2) e Wilsonche si è regalato una doppietta (75, 0-3). Dwight McNeil Ha ridotto, invano, il divario per gli ospiti a fine partita (80, 1-3) da allora Giacobbe Murphy Ha ripristinato il vantaggio con tre gol per la sua squadra in fase (81, 1-4). Amadou Onana tenuto in mezzoeverton per questo incontro. Il Red Devil, ammonito, ha giocato 73 minuti prima di essere sostituito.

dalla sua parte, Southampton È stato malconcio dopo averlo ricevuto Bournemouth (0-1). In classifica resta l’ultima visita e accusa sei punti per la prima non retrocessione. Dopo un primo tempo in bianco sul tabellone, Bournemouth Ha aperto le marcature con un tiro imparabile nella piccola rete sinistra Marco Tavernier (50, 0-1). IL santi Pensato per salvare punti a fine partita su gol Chi Adams Ma l’arbitro assistente video è intervenuto e ha indicato un fuorigioco all’inizio della procedura (88). proprietario di questo gioco, Romeo Lavia Gioca l’intero gioco.