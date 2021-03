Prelievo dal fondo d’emergenza, Murolo: «Gravi carenze di trasparenza»

Prelievo di 20 mila euro dal fondo d’emergenza, il presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Marcello Murolo, fa luce sulla delibera dello scorso dicembre

La Commissione Controllo e Garanzia ha sollevato una serie di perplessità in merito alla regolarità dell’atto deliberativo per il prelievo fondo d’emergenza. Il presidente della commissione, Marcello Murolo, ha sottolineato come la delibera non:

giustifichi i caratteri di urgenza e emergenza del prelievo;

motivi l’assenza del segretario generale, Monica Siani, al momento dell’approvazione della delibera;

precisi i termini della nomina a vicesegretario generale del dirigente Stefano Cicalese.

Dopo una serie di solleciti, il segretario generale Monica Siani ha spiegato di essere in conflitto di interessi in quanto la delibera riguardava un suo congiunto e che la pubblicazione tardiva del decreto di nomina di Cicalese non ne invalidava l’efficacia.

«Attestata con riserva la legittimità della procedura – ha commentato il presidente della commissione Controllo e Garanzia, Marcello Murolo –, restano però diverse perplessità. In primis siamo di fronte a una palese violazione del principio di trasparenza. Nel verbale di giunta non era assolutamente riportato che i motivi dell’allontanamento del segretario generale erano riconducibili a un conflitto d’interessi. Allo stesso tempo la dottoressa Siani si è mostrata poco collaborativa in tal senso negando in primis l’accesso agli atti alla stessa commissione e facendo pervenire solo dopo due settimane una relazione puntuale in merito all’accaduto».