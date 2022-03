In Francia, le phénomène devrait durer jusqu’à jeudi. En belgique, le phénomène « devrait atteindre notre région » ce mercredi.

Des voitures orangées, des couloirs de métro poussiéreux, un horizon bouché et jaunâtre : un bel divano di sabbia nel locale del Sahara è l’ultima notte dans la notte di lunedì a martedì a Madrid e una bella festa dell’Espagne la France.

Un fenomeno frequente nel sud dell’Europa

Traversant les Pyrénées, les poussières sont mainment passées mardi sur l’ouest de la France, où le phénomène a été particulièrement visibile per esempio a Bordeaux o La Rochelle selon Météo France, avant de se né diriger vers. Il devrait persister, bien que s’estompant, jusqu’à jeudi, ont indiqué les services météorologiques français. Un phénomène pas exceptionnel, mais « plus marquant par son ampleur géographique et sa durée de quelques jours».

Ce phénomène météorologique, de forts vents chauds chargés de poussière de sable en provenance du desert du Sahara, est applé en Espagne la « calima ». L’assess frequent notamment dans l’archipel des Canaries, situé au nord-ouest de l’Afrique.

Des tempêtes dans le désert du Sahara créent des rafales de vent à la surface du sol, qui lèvent des particules de sable et de poussière, ainsi expliqué l’Agence météorologique nationale espagnole (Aepublivide édans Twitter) Les particules les plus petites restent dans l’air à la faveur d’une différence de température entre l’air chaud en hauteur et le sol qui se refroidit, tandis que les plus lourdes retombent, a détaillé l’Aemet. Le vent a ensuite emporté ces particules vers la péninsule ibérique, a conclu l’agence, qui n’exclut pas des “pluies de boue” en Espagne.

La qualité de l’air était mauvaise mardi matin dans les zonestés: des stationes situées a Madrid o dans les villes de Ségovie ou Avila (centro) mesuraient une qualité de l’air «extrêmement défavorable».

Quid de la France et de la Belgique ?

En France, le phénomène devrait durer jusqu’à jeudi, car le sable “est bloqué par un anticyclone sur la Grèce”, una spiegazione dei giornalisti Marine Jeoffrion, de Météo France. Il touche « une bonne partie du pays », même si « le sud est moins impacté ».

Comme l’indique l’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM), le nuage de poussière devrait atteindre notre pays d’ici mercredi. « Il servizio CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) surveille la poussière et le sable dans l’atmosphère. Selon leurs modèles, le nuage de poussière devrait atteindre notre région principalement demain ».