Potere d’acquisto: “Bisogna prendere i soldi dalle grandi aziende” Secondo Raoul Heidibau, “stufo” delle proteste di UCM

Il presidente di MR, Jorge Luis Bochese, è tornato mercoledì in un “Dialogo QR” su come migliorare il potere d’acquisto dei cittadini, in particolare dei cittadini a reddito medio. Il capo del partito ha risposto alla domanda: “Lo stipendio lordo dovrebbe essere aumentato o le tasse dovrebbero essere affrontate?” “Vengo da un ambiente di base e ho imparato una cosa nel mezzo che la sinistra tende a dimenticare: il valore centrale dovrebbe essere il valore del lavoro. Ma siamo pochissimi di noi che lavorano in Belgio. Abbiamo un tasso di occupazione del 72% rispetto all’80% in Germania e Paesi Bassi.Di conseguenza, siamo uno dei paesi dell’OCSE più tassati e abbiamo il disavanzo più alto nell’Unione Europea con l’eccezione di Malta. Siamo uno dei meno cinque paesi in cui operiamo. Quello di cui abbiamo bisogno è aumentare il tasso di occupazione per abbassare le tasse.

Secondo lui ancora, l’indicizzazione pone due problemi. La prima è che la compensazione consentita dal conguaglio salariale al costo della vita non avviene contemporaneamente per tutti:Per alcuni, l’indicizzazione avviene ogni mese, per altri l’indicizzazione avviene ogni trimestre o ogni anno. Coloro che dovranno aspettare fino al 1 gennaio del prossimo anno avranno un momento molto difficile. Dobbiamo cercare di riconciliarci per avere più giustizia”.

Il secondo problema riguarda l’indice del salario medio. “Il periodo oggi è più complicato per i redditi medi più bassi, cioè quelli che guadagnano tra i 1800 e i 2000 euro al mese perché abbiamo puntato molto sul sostegno per le persone che percepiscono prestazioni sociali o ma non facciamo niente per le persone che guadagnano 2000 euro ma bisogna pagarne il prezzo. Pieno. Risultato: a fine mese a volte sono più poveri di alcuni beneficiari sociali. Dobbiamo aumentare il loro netto e per questo dobbiamo aumentare le tasse di quota tassando solo 12.000 euro invece di 9.000 euro. “

“Non sono d’accordo”, ha reagito Raoul Hedebauw, presidente di PTB. “Gli stipendi sono la soluzione, non il problema. Il salario reale in Belgio è diminuito del 2% negli ultimi due anni. Pertanto, gli indicatori non consentono di compensare la diminuzione del potere d’acquisto, poiché il carburante non è specificamente incluso nell’indicatore.

Secondo lui, contrariamente a quanto sostiene Pierre-Frédéric Neiste, presidente della Confederazione dei sindacati, “I margini di profitto aziendali sono esplosi. Le società quotate in borsa hanno realizzato profitti per 21 miliardi di dollari l’anno scorso, ed è qui che dovrebbero andare i soldi per aiutare le PMI”.

“Comincio ad arrabbiarmi”Le proteste girano Pierre-Friedrich Nest. “Si sente sempre dire che i capi di Bel20 hanno aumentato la loro retribuzione variabile, tra l’altro, che le società quotate hanno ottenuto grandi risultati, ma non è così per la maggior parte delle PMI. Dovremmo smettere di convincere le persone che c’è spazio di manovra in tutte le aziende oggi. Due anni dall’epidemia di coronavirus sono stati difficili”.