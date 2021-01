Posizioni organizzative: subbugli al Comune di Cava de’ Tirreni

Uffici in subbuglio per le ultime disposizioni del sindaco Servalli in materia di avanzamento di carriera, nuovi incarichi e posizioni organizzative.

Già dallo scorso ottobre la Giunta Servalli ha avviato il processo di riorganizzazione dell’apparato amministrativo con la nomina di un nuovo segretario generale; la proroga degli incarichi di posizione organizzativa e dirigenziali in scadenza e l’affidamento di nuovi incarichi.

Gli attuali dipendenti di Palazzo di Città hanno contestato tali modifiche lamentando un trattamento di favore nei confronti di personale esterno, a svantaggio di chi invece può vantare una lunga esperienza negli uffici comunali cavesi.

Le contestazioni del sindacato Csa

Il testo del regolamento attualmente in vigore – ha spigato il segretario Csa, Angelo Rispoli – stabilisce che i dirigenti assegnano le posizioni organizzative “a dipendenti di ruolo del Comune con contratto a tempo indeterminato”. Ma, nella proposta di modifica, tale requisito viene del tutto abrogato senza alcuna motivazione. Tale modifica incontra l’assoluta contrarietà del sindacato ritenendo che il contingente attuale del personale di ruolo ha sempre garantito alla dirigenza dell’Ente elevati livelli di professionalità e competenza».

“La Fratellanza” a sostegno dei dipendenti

«Procedendo con la proposta di modifica del Regolamento – hanno commentato i consiglieri de La Fratellanza – si mortifica l’esperienza professionale maturata in tanti anni dai nostri funzionari comunali, per favorirne altri esterni. Così facendo, si favoriscono colleghi che provengono da altre realtà, che non conoscono a fondo il funzionamento della macchina comunale e le specifiche esigenze degli utenti dei vari servizi».

“Siamo Cavesi” invita Servalli a tornare sui propri passi

«Si tratta di una scelta priva di logica organizzativa. Non si comprende per quale motivo incarichi di alta responsabilità e delicatezza possano essere dati a personale che non conosce la realtà amministrativa cavese – hanno contestato i consiglieri Raffaele Giordano, Marcello Murolo e Vincenzo Passa –. Invitiamo il Sindaco a desistere dal proprio progetto e a porre mano a un programma di qualificazione delle professionalità esistenti».