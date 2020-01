Lucia Vuolo: «Chiarezza sulla classificazione dello scalo salernitano e sui fondi stanziati finora»

L’onorevole Lucia Vuolo, con l’adesione del collega Valentino Grant, ha presentato una interrogazione alla Commissione Europea per conoscere ulteriori dettagli in merito allo stato dell’arte e al futuro dell’Aeroporto di Salerno che attualmente non figura nella classificazione dei nodi principali e secondari della Rete Trans-europea di trasporti. Tale rete, TEN-T appunto, ha come obiettivo il collegamento centrale e periferico di tutto il continente europeo secondo 9 corridoi, quello a cui fa ampio riferimento l’Italia è quello “Scandinavo – Mediterraneo”.

«Tra i nodi centrali sono inclusi sia lo scalo aeroportuale di Napoli che il porto della città partenopea. Invece, seppure di interesse nazionale, l’aeroporto di Salerno non è al momento presente nel progetto delle reti TEN-T. Il porto di Salerno è indicato invece come globale (regionale) – spiega l’europarlamentare Lucia Vuolo che aggiunge – Voglio vederci chiaro in quanto le infrastrutture per la provincia più estesa di Italia sono un argomento strategico per lo sviluppo e per la crescita».

Alla Commissione Europea i due leghisti chiedono di sapere se esistono, e quali sono, i finanziamenti europei – diretti o indiretti – finora stanziati con il coinvolgimento della Commissione stessa per i nodi aeroportuali e portuali presenti in regione Campania e per comprendere le prospettive future di sviluppo anche alla luce della prossima revisione della rete.

«È necessario – precisa l’onorevole Vuolo – fare chiarezza sulla volontà della Commissione Europea sullo scalo di Salerno e sulla sua classificazione come complementare a quello di Napoli». Ed infine conclude: «Vogliamo conoscere la volontà della commissione sull’inserimento di Salerno nella prossima revisione della TEN-T, con la relativa possibilità di attrarre investimenti europei».