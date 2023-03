Pont-à-Mousson. Il centro sanitario multidisciplinare del Dr. Mola sviluppa procedure di sanità pubblica

Nato nell’anno 2014, il Centro Sanitario Polispecialistico “Dr. Mola” (MSP) ha recentemente organizzato un laboratorio di alimentazione/attività fisica per bambini con problemi di peso o obesi. Ha iniziato a lavorare nel campo della sanità pubblica cinque anni fa che ha permesso all’ex centro medico “Dr. Mola” di prendere il nome di MSP.

Per comprendere meglio la sottigliezza tra le due entità, spiega Christophe Penna, fisioterapista e direttore del MSP “Doctor Mola”: “La casa medica riunisce professionisti che lavorano nello stesso luogo e sono completamente indipendenti, mentre il MSP dovrebbe mettere in evidenza i progetti di cura , con più incontri coordinati di professionisti, per discutere di casi, complicati e non. Ad esempio il lavoro che abbiamo svolto per cinque anni sul sovrappeso infantile. l’assicurazione sanitaria, secondo il disciplinare molto accurato definisce anche, ovviamente, l’accesso alle cure, oltre a specifici hub, come il Sistema Informativo Comune.