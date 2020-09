“Podistica Internazionale San Lorenzo”, domenica l’Open Day

Dopo il rinvio al 2021, lo storico appuntamento sceglie la formula dell’open day. Appuntamento domenica 27 settembre

Cava de’ Tirreni. Domenica 27 settembre si svolgerà l’Open Day – 59ª “speciale” edizione – della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, costretta a rinunciare al consueto programma agonistico a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Presso la sede del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo” spazio all’iniziativa “Quanti ricordi” – Porte Aperte dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Nello spazio antistante sarà allestita un’area giochi per bambini a cura del Centro Sportivo Italiano. Alle ore 17.00, nella Chiesa di San Lorenzo Martire, sarà celebrata una Santa Messa per “Non dimenticare” tutti coloro che hanno contribuito nel corso degli anni alla crescita della storica manifestazione metelliana.

Un’edizione “alternativa”. Non agonistica, ma emozionale. Da percorrere tutta d’un fiato non con le gambe, ma con il cuore ed i sentimenti. Domenica 27 settembre 2020 si terrà nella frazione San Lorenzo l’“Open Day” della “Podistica Internazionale San Lorenzo”.

Costretti ad annullare il consueto programma agonistico a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria e per il doveroso rispetto delle norme contenitive della diffusione del Covid-19, gli organizzatori della storica manifestazione metelliana non hanno voluto rinunciare allo svolgimento della 59ª edizione, che andrà comunque in scena in un “formato” inedito.

Appuntamento fissato in via San Lorenzo n. 2 presso la sede del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, presieduto da Antonio Del Pomo, che sarà la location dell’iniziativa “Quanti ricordi” – Porte Aperte dalle ore 9.00 alle ore 17.00. I tanti appassionati, curiosi e fans della “Podistica Internazionale San Lorenzo” avranno l’opportunità di visitare la sede sociale e di ammirare trofei, coppe, diplomi ed altre preziose testimonianze della crescita esponenziale di quella che rappresenta una delle gare podistiche più antiche sul territorio nazionale.

Condizioni meteo permettendo, nello spazio antistante la sede del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo” sarà anche allestita un’area giochi per bambini a cura del Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni.

Una sentita “attenzione” nei confronti dei più piccoli, ai quali la “Podistica Internazionale San Lorenzo” è da sempre vicina attraverso l’organizzazione del “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone” e del progetto “Aspettando la San Lorenzo”, che ogni anno coinvolgono oltre un migliaio di bambini e ragazzi.

Alle ore 17.00 poi, nella Chiesa di San Lorenzo Martire sarà celebrata una Santa Messa per “Non dimenticare” coloro che nel corso degli anni hanno contribuito al sempre maggiore successo della manifestazione, che anche nel 2020 era stata inserita – prima del ciclone Covid-19 – nel calendario dei Meeting Nazionali del Centro Sportivo Italiano.

Inevitabilmente il pensiero andrà innanzitutto al Presidentissimo Antonio Ragone, di cui quest’anno ricorre il decennale della scomparsa (3 novembre 2010).

Per info e contatti: Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, via San Lorenzo, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (Sa), tel. 347.7644927 – Web: www.podisticasanlorenzo.com – Mail: info@podisticasanlorenzo.com – fb: Podistica San Lorenzo

Leggi anche: Domenica la 58ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”. Testimonial Paolo Trapanese