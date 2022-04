Pluie d’étoiles filantes des Lyrides : voici comment profiter du spettacolo

Actu Voir mon actu

Une vingtaine de météores par heure pourront être observés (©Lescure Jean-Rémy / Adobestock)

Levez les yeux et ammiraz le ciel. Une pluie d’étoiles filantes est attendue en ce mois d’avril 2022, avec un pic prévu vendridi 22. Il s’agit des Liridiun essaim de météores non essere raggiante in situ dans la costellazione della lira.

Une vingtaine par heure

Pour osservatore ce spettacolo, pas besoin de jumelles, ni de télescope, seuls vos yeux suffiront, indique à actu.fr Gilles Dawidowicz, il segretario generale della SAF (Société astronomique de France). « Il faudra être loin de l’inquinamento luminoso delle ville e guarda l’assez bas sur l’horizon, en direction du Nord, Nord-Est. »

La météo devra égallement être clemente. Des éclaircies sont prévues d’ici à la fin de semaine, mais quelques nuages ​​​​pourraient bien venir gâcher la fête.

Si on ne peut jamais prédire le nombre esatto de corps célestes qui illumineront le ciel, les Lyrides produisent en général une vingtaine d’étoiles filantes par heure. À titre de comparaison, lors des Perséides, au mois d’août, on peut en apercevoir jusqu’à cent par heure.

Des poussières issues d’une comète

Mais d’où viennent donc ces météores ? Dans le cas des Lyrides, ils sont issus de la comète C/1861 G1, scoperto dall’astronomo dilettante americano Albert Thatcher nel 1861 (d’où son nom).

La comète est composée de cristaux de glace, de terre, de matière carbonée… lorsqu’elle passe à proximité du soleil, sous l’effet de la chaleur et des radiazioni, elle dégaze. La matière dont elle est constituée se sublime (passage de l’état solide à l’état gazeux sans passage par l’état liquide, NDLR). C’est ce qui produit la célèbre queue que l’on connaît si bien et qui peut atteindre plusieurs dizaines de million de kilomètres. Gilles DawidowiczSegretario generale della SAF

La coda della gara C/2020 F3 nel 2020 (©Leonid Tit / Adobestock)

Les essaims météoritiques sont donc les poussières laissées par cette queue. Lorsque la Terre rencontre leur orbite, toujours à la même période chaque année, elles pénètrent la haute atmosphère à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Sous l’effet de la friction, elles se désintègrent en laissant une traînée lumineuse pendant quelques secondes. C’est ce qui cree l’étoile filante.

Le prochain essaim, les Êta Aquarides, est prima del debutto mai.

