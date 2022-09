PLQ dettaglia il suo piano sanitario

Il Partito Liberale lo sta facendo di nuovo promettendo ancora una volta un medico di famiglia per tutti i Quebec e aumentando la capacità ospedaliera, aggiungendo 4.000 posti letto nella rete.

Il leader liberale ha delineato il suo piano per “riprendersi la salute” venerdì mattina, il giorno dopo la morte della regina Elisabetta II. Nel 2022-2023, la spesa sanitaria raggiungerà i 54,2 miliardi di dollari in Quebec. Il quadro finanziario della Formazione Liberale, nel suo rapporto pre-elettorale, prevede il mantenimento della crescita dei budget previsti per la salute, che raggiungeranno i 61 miliardi di dollari entro il 2025.

A causa della carenza di manodopera, PLQ intende utilizzare gli importi che non saranno interamente spesi per finanziare il proprio piano sanitario.

Calcolato come segue:

Fornire “cure genuine da parte di un medico di famiglia a tutti i Quebec che lo desiderano, il che consentirà in particolare di annullare la registrazione al pronto soccorso”;

Aumentare la capacità dell’ospedale aggiungendo 4.000 posti letto per soddisfare le esigenze;

effettuare ingenti riparazioni in relazione a interventi chirurgici, soprattutto ricorrendo al settore privato, senza alcun costo per i pazienti, poiché è del tutto inaccettabile che i Quebecer aspettino mesi o anni con dolore e ansia;

Sviluppare un processo per riportare la forza lavoro nel sistema sanitario per aiutare i nostri professionisti ed evitare di esaurire l’intera rete. Questa componente include l’adozione di una legge sul rapporto personale-paziente.

“La verità è che da quando il CAQ è salito al potere, tutti gli indicatori sanitari sono stati rossi. Con l’invecchiamento della popolazione e le crescenti esigenze delle famiglie, abbiamo bisogno di una spinta per rettificare la situazione”.io Anglade nel suo comunicato stampa.