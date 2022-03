Playstation plus essential, date de sortie et quel est le prix du nouvel abonnement ? – Breakflip

PlayStation e le nuove formule per PlayStation Plus non sono essenziali. Découvrez la date de sortie, le prix et le contenu de ce nouvel abonnement.

Depuis quelques années, Stazione di gioco proporre un abonnement, le PlayStation Pluspermanente de jouer aux jeux en ligne, mais aussi de récupérer des jeux gratuits tous les mois. Il ya de cela quelques jours, la marque a dévoilé trois nouvelles offres pour cet abonnement et parmi ceux-ci, on en retrouve une qui est Essenziale qui sera disponibile à partir de la fin du premier semistre 2022. Retrouvez donc le contenu de cette nouvelle offre. Qual è il continente di PlayStation Plus Essential? Si vous souhaitez souscrire au tout nouvel abonnement PlayStation Plus Essential qui sera disponibile à la fin du premier semistre 2022 ce qui indiquerait qu’il pourrait sortir aux alentours de juin, vous allez avoir le choix entre trois forfaits, à savoir : Il forfait mensuel a 8,99 euro

Il forfait trimestriel a 24,99 euro

Il forfait annuel a 59,99 euro Cet abonnement va vous permettre de profiter des avantages suivants qui sont : Deux jeux téléchargeables chaque mois

Des réductions esclusive

Lo stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu

Comme vous le constatez, cet abonnement offre le même contenu et est disponible au même prix que l'abonnement PlayStation qui est actuellement disponible pour tous les joueurs. Enfin, Nous vous rappelons au passage que PlayStation Now ne sera plus è disponibile indipendentemente dal servizio et sera désormais fusionné aux nouvelles offres PlayStation Plus qui sortiront à la fin du premier semestre 2022 et qui devrait donc arrivé au plus tard en juin.

Pubblico il 31/03/2022 alle 21:43



Par Slash