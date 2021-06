Plastica monouso, Vuolo: in Europa a difesa degli imprenditori italiani

Bruxelles, 3 giu – Il 3 luglio entrerà in vigore la direttiva europea SUP (Single use plastic), che darà il via alla riduzione della plastica monouso.

“Ma a quali condizioni e con quali conseguenze? Viene chiesto alle aziende di ridurre se non di eliminare intere linee di produzione. Sul piatto c’è l’ambiente che va certamente tutelato, ma ci sono anche gli imprenditori che nella migliore delle ipotesi dovranno farsi carico di nuove imposte. La direttiva sul singolo uso della plastica è talmente asfittica da far girare la testa semplicemente leggendola e andrà certamente a far chiudere aziende. Insomma, nata forse per ridurre l’inquinamento dovuto alla plastica, la direttiva riassume una serie di posizioni eco-discutibili che non faranno bene. Qui mi sono battuta per un secco no, mentre gli altri dormivano o brindavano all’ecologia. Quelli che ora si sono svegliati dalla sbronza cosa vorranno spiegare agli imprenditori italiani?”