Il Planetario di Bruxelles dista 1 ora e un quarto da Maubeuge, 1 ora e 30 minuti da Lille e 1 ora e 45 minuti da Douai.

Il Planetario di Bruxelles mira a scoprire l’universo nel cuore della città. Seduto in poltrona, potrai goderti una rappresentazione a 360 gradi del cielo stellato! La cupola del planetario ti offre 5 diversi film che puoi scoprire in diversi periodi dell’anno.

La prima, destinata ai bambini dai 12 anni in su, sta particolarmente a cuore a Clarence perché solleva un tema che ci riguarda tutti: “Il cambiamento climatico”. In questo film vengono mostrati i fattori che modellano il clima in continua evoluzione del nostro pianeta. L’impatto diffuso delle attività umane sull’ambiente naturale ci costringe ad adattare il nostro comportamento e ad adottare misure per garantire la nostra sopravvivenza e la sopravvivenza dei nostri figli e nipoti sulla Terra.

Il secondo si chiama “Terra, Luna, Sole”. È destinato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Queste tre parole evocano stelle familiari che pensiamo di conoscere fin troppo bene… ma sappiamo cosa fa sorgere il sole? O perché la forma della luna cambia nel corso dei giorni? Terra, Luna, Sole! Sottolinea la stretta relazione tra queste tre stelle e mette fine a tutti i nostri preconcetti! Con umorismo, questo film fornirà risposte semplici e chiare alle domande di tutti!

La terza, intitolata “Noi siamo le stelle”, invita a scoprire la storia dell’universo, la formazione delle stelle e dei pianeti, le prime forme di vita e l’evoluzione degli organismi viventi fino ai giorni nostri. Questo filmato è seguito da una veduta del cielo attuale.

La quarta “Esplorazione” per bambini a partire dai 12 anni racconta la storia del fascino dell’umanità per il cielo stellato, dagli astronomi e astrologi dell’antichità alle scoperte rivoluzionarie di Nicolaus Copernicus e Johannes Kepler. Un affascinante viaggio attraverso la storia dell’astronomia sotto forma di racconto visivo che racconta le avventure passate, presenti e future degli esploratori del cielo.

Il quinto film, intitolato “Showing for Young Children”, risveglia i bambini ai viaggi interstellari e planetari basati su racconti per bambini.

Il planetario è aperto tutti i giorni. Il programma del film cambia con le stagioni. Controlla il loro sito web o 365.be per gli orari dei film durante la settimana o nei fine settimana.