Pixel Fold: lo smartphone pieghevole di Google è ancora una volta in prima pagina

Google non rinuncerà al suo progetto pieghevole intelligente. Nei giorni scorsi è stato menzionato il formato così come il nome e il prezzo del primo dispositivo pieghevole di Mountain View.

Dopo l’animazione del 2021 senza mostrarsi, Google Pixel Fold continua il suo slancio verso l’inizio dell’anno. Si credeva però che il primo smartphone pieghevole del colosso americano non fosse più davvero una priorità, Anche arrivando a pensare che potrebbe non uscire mai. Da diversi mesi, un misterioso progetto per un dispositivo pieghevole curioso Una versione è stata menzionata prima della fine dello scorso anno. Alla fine, Google si è accontentato di fornire un file Pixel 6 e Pixel 6 anche professionistaAndroid 12 per. L’arrivo di questa variante del sistema operativo per tablet e smartphone pieghevoli ha fatto sperare di vedere una terra virtuale “Pixel Fold”, il suo nome non ufficiale.

Prodotto Nuova versione beta di Android 12L Conferma che questa “grande” versione potrebbe permetterci di saperne di più sulle intenzioni di Google. Posizione 9to5Google In questa beta, ho cercato indizi sulla persona con i nomi in codice rispettivamente “Passport” e “Pipit”. Durante la sua ricerca, i media hanno scoperto diverse animazioni che mostrano come inserire una nano-SIM in uno smartphone. Vicino a quelli utilizzati nei Pixel già disponibili, si propone un dispositivo pieghevole in modalità aperta (detta anche modalità tablet).

Un diagramma schematico del pieghevole Google Pixel (in modalità aperta). © screenshot / 9to5Google

Un altro mostra uno smartphone piegato con una sorta di cerniera a sinistra. Quest’ultima animazione si riferisce anche al nome in codice “Pipit” nel Pixel Fold. Per i nostri colleghi, queste immagini evidenziano un dispositivo di formato quadrato 7:8. Un design diverso da quello del Galaxy Fold che offre un rapporto di allungamento di 22,5:18. Se questa informazione sarà confermata, sarà più vicino aOppo Trova Locanda Il che ha suscitato parecchio scalpore introducendo il rapporto 8.4:9.Questo approccio permette di offrire un formato più compatto rispetto al modello scelto da Samsung, ma per ora è solo un’aspettativa.

Un diagramma schematico del pieghevole Google Pixel (in modalità chiusa). © screenshot / 9to5Google

Il pieghevole Google Pixel potrebbe essere chiamato “Pixel Notepad”

9to5Google si è affrettato a restituire una moneta al dispositivo Facendo emergere nuove fughe di notizie. Lo smartphone pieghevole di Google può essere chiamato “Pixel Notepad” e il suo prezzo sarà inferiore al previsto.

Dopo aver esitato a usare il nome “Logbook”, Google avrebbe finalmente scelto “Notepad” anche se potrebbe essere ancora sviluppato fino all’annuncio ufficiale del dispositivo. Per quanto riguarda il suo prezzo, sarà offerto a meno di $ 1800 e sarà più economico di Galaxy Z Fold 3. Nel caso dell’uscita in Francia, dovremmo aspettarci un prezzo inferiore a 1.800 euro. Tuttavia, è improbabile che vedremo un dispositivo del genere atterrare in Francia una volta annunciato.

Google dovrebbe lanciare il suo smartphone pieghevole prima negli Stati Uniti, prima di considerare un lancio internazionale. Ricorda, per esempio, quello Pixel 5a era soddisfatto di un’edizione limitata E che la Francia non è sempre stata una priorità per i dispositivi Google. A livello tecnico, ci aspettiamo che questo smartphone includa il chip Tensor che è già nel Pixel 6. D’altra parte, la sua porzione di immagine sarà meno avanzata rispetto alla nuova gamma.

Questa notizia tende a confermare che si sta organizzando la competizione contro Samsung (Oppo Find N, Huawei P50 tascabilee Honor Magic V…). Più che mai, il 2022 potrebbe segnare una svolta per i dispositivi pieghevoli.