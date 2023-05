Pitchponio. Scopri le professioni sanitarie

Ernest Boué, centro di accoglienza specializzato per adulti con disabilità intellettive o disturbi mentali, membro dell’associazione RESO (Résilience Occitanie), partecipa per la prima volta alla giornata “Santé vous Utile”, organizzata il prossimo 25 maggio da FEHAP (Federation of Existing Ospedali Privati ​​su Enti di Solidarietà e Assistenza alla Persona). In tutto, 130 istituzioni si mobilitano in Occitania per far fronte alle tensioni nelle risorse umane nelle professioni sanitarie del settore medico e sociale. Difficoltà occupazionali che sono aumentate con il periodo del Covid-19.

Questa giornata si terrà il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30. Curioso di scoprire professioni entusiasmanti “, determina la signora Camptort, direttrice del FAS di Pechbonnieu. È tempo di incontrare e discutere gli specialisti del centro. Una presentazione delle attività della casa sarà fatta dai residenti che sono pienamente coinvolti “Emozionare vocazioni è il nostro obiettivo principale, perché anche se il nostro centro non soffre in termini di risorse umane, è importante per noi scoprire la ricchezza di queste professioni. Alcuni di essi sono ancora sconosciuti al grande pubblico, ma sono assolutamente essenziali per la nostra società”.